La Luz despide el verano con juegos infantiles y una merienda

La Luz celebró ayer su fiesta de verano en la plaza de Alvarado, que incluyó juegos infantiles, actividades al aire libre y una gran merienda vecinal en la plaza Alvarado. "Como empezamos la fiesta a las cinco de la tarde, en teoría, sigue contando como fiesta de verano y no de otoño; aunque con algo de retraso", bromeó ayer la presidenta de la asociación vecinal, Carmen Martínez. Por problemas de agenda, que se complicaron después cuando los más pequeños empezaron el colegio, el barrio no pudo celebrar su fiesta estival hasta ayer, último día de la estación. "Lo que sí vamos a hacer es empezar ya a preparar la de otoño para que no nos vuelva a pillar el toro", aseguró la líder del colectivo de residentes.

La programación de la jornada estuvo orientada principalmente al público infantil, que pudo disfrutar a lo largo de la tarde de juegos tradicionales, actividades de agua y talleres de zumba y karaoke. Como novedad, los organizadores añadieron al programa una nueva actividad para fomentar el reciclaje, en la que los niños recuperaron viejas cintas de vídeo para poder reutilizarlas como estuches. Tras finalizar los juegos, se organizó una merienda conjunta y gratuita en la plaza. Con el estómago lleno y como colofón, al final de la tarde los más de cien niños congregados ayer en Alvarado pudieron disfrutar de la actuación de "Tonígrafo", animador infantil.