Los bolos reclaman relevo generacional

Hermenegildo Ferreras, Gildo, lleva toda la vida jugando a los bolos en Llaranes. Es además, el presidente del grupo de bolos Ensidesa que ayer celebró junto a sus compañeros de club el día del socio. La actividad consistió en una partida amistosa contra la peña Santiago de Gijón, que se llevó el encuentro por 14 a 8 tantos. "Somos treinta socios en el grupo y siete jugadores y todos tenemos de sesenta años en adelante. Hace falta un relevo", indicó Gildo Ferreras momentos antes de comenzar la partida. El club Cultura Llaranes se sumó al día del socio con una exposición de dos paneles que pueden admirarse a la entrada de la única bolera de cuatreada que permanece en Avilés. "La intención de estos paneles es rescatar el patrimonio inmueble, como es la bolera, y el intangible, como son la práctica de los bolos", destacó el presidente del club Cultura, Rubén Domínguez.

Gildo Ferreras relató que los miembros de su grupo suelen pasarse las tardes de lunes a viernes ejercitando sus brazos en la bolera de Llaranes, que requiere una inversión, ya aprobada, para reparar la cubierta. "Este deporte perdió en popularidad; lo intentamos recuperar visitando los colegios y animando a los críos a pasarse por aquí, pero no acaban de venir", señaló Ferreras, que por momentos desearía que en Llaranes o en Avilés hubiera la misma afición que en Mieres a este deporte, teniendo en cuenta que en la villa minera hay una peña infantil. "En Avilés, la cosa está muy mal, somos la única bolera de cuatreada y si no estamos nosotros jugando no hay nadie", indicó el presidente del grupo de bolos de Ensidesa, que comenzará la liga de cuatreada el próximo mes de febrero de 2018. "La competición suele ser hasta mayo o hasta junio si conseguimos llegar a las finales", manifestó Ferreras, que presume de contar con amistades en gran parte de Asturias a cuenta de los bolos. "Llevo muchos años...", señaló con una sonrisa, que prevé ser mayor en cuanto Gildo vea jugar en su bolera de toda la vida a niños y jóvenes. En ese momento, el presidente del grupo de bolos Ensidesa verá cumplido un sueño, que no es otro que mantener vivo un centro deportivo nacido en los años sesenta. "Llevo jugando desde 1957 y en 1964 montamos la peña, que es una de las más antiguas", concluyó el presidente del grupo bolístico Ensidesa.