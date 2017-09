La CGT denuncia el "deterioro del servicio" de Correos en Avilés

La sección de Correos del sindicato CGT denunció ayer que la empresa "oculta el deterioro del servicio en la nueva oficina de Avilés", ubicada en la plaza de la Merced. En el pasado pleno, tanto el PSOE como el PP rechazaron una moción de Somos para ampliar la plantilla y reducir los tiempos de espera en base a una conversación con responsables de Correos y con los sindicatos UGT y CC OO, que les aseguraron que los tiempos de espera eran de unos 10 minutos y que no se había reducido el personal pese a la fusión de las oficinas de Las Meanas y la Ferrería.

"La versión de los trabajadores es bien diferente. En los dos últimos años se han jubilado dos personas de Atención al Público en Avilés y esas vacantes se han cubierto con dos trabajadores a media jornada (cuatro horas). De ocho puntos de atención que sumaban entre las dos oficinas se ha pasado a seis, hecho que ha provocado un aumento de la carga de trabajo y un aumento de los tiempos de espera para los usuarios", afirman los representantes de la sección de Correos de la CGT. Aseguran, además, que las cifras de recogida alcanzan a menudo los 700 diarios "cuando en alguna oficina de Oviedo son de unos 300/400 diarios".

"En lo que se refiere a la recogida de correo previamente franqueado se ha transmitido a la plantilla la orden de no admitirlo y si se hace por parte de algún trabajador es por el afán de dar un buen servicio. Los motivos de 'seguridad' que alegan para no instalar un buzón para este servicio no coinciden con la realidad de otras oficinas. En la principal de Oviedo, sin ir más lejos hay uno habilitado para tal fin", aseveraron.