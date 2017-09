El Ministerio ya da permiso para licitar los proyectos de los fondos europeos

El Ministerio de Economía acaba de dar, por fin, el visto bueno al Ayuntamiento de Avilés para poder iniciar la tramitación de los proyectos con cargo al plan de ayudas europeas DUSI, que este año prevé gastar tres millones de euros de los 12,5 con los que Avilés contará hasta 2020. El gobierno local llevaba meses esperando la llegada de los manuales de procedimiento para desarrollar los pliegos de condiciones. "Nos acaba de llegar un correo del Ministerio con los manuales. Ya tenemos los pliegos listos, así que la primera semana de octubre empezaremos a lanzar las contrataciones", explicó el concejal de Promoción Económica, Manuel Campa.

Los primeros que saldrán a licitación serán el plan de movilidad, la adquisición de un camión para realizar la recogida selectiva de basura, la definición de la estrategia del gobierno abierto -una página web en la que estará disponible toda la información y la gente podrá consultar, por ejemplo, a qué se destina el dinero- y el estudio para la rehabilitación de una veintena de viviendas de los maestros de La Luz y la recuperación de sus bajos comerciales.

"Todos los ayuntamiento hemos tenido estos retrasos. Hace dos meses fui a Madrid para hablar con el personal encargado de gestionar eso, ya que no podíamos esperar más para empezar a tramitar los proyectos. No fue hasta la semana pasada cuando nos remitieron los pliegos. Sin ellos no nos atrevíamos a contratar nada porque igual luego no podíamos justificar el gasto ante el Ministerio y ante Europa", afirmó Campa.

Así las cosas, los técnicos municipales van a tener unos meses de intenso trabajo, ya que a los proyectos con cargo a los fondos europeos se van a sumar las obras correspondientes a las inversiones sostenibles y también las incluidas en el presupuesto general de 2017, que el gobierno tampoco ha podido acometer antes por no contar con el crédito bancario necesario.

El plan DUSI está dividido en cuatro objetivos y, para este año, los proyectos "más visibles" serán -si da tiempo después del retraso del Ministerio de Economía para autorizar las contrataciones- el inicio de la reurbanización de la calle del Carmen o la rehabilitación de una veintena de las viviendas de los maestros de La Luz y la recuperación de sus bajos comerciales. El primero de esos objetivos es el uso de tecnologías de la comunicación y acceso a la administración electrónica. Avilés reserva para este año casi 400.000 euros que se irán destinados a la definición de la estrategia del gobierno abierto, el desarrollo de la "smart city" y la mejora de la administración electrónica.

Objetivos

El segundo objetivo es la transición económica baja en carbón. En 2017, se destinarán más de 900.000 euros para empezar a mejorar la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicos con la instalación de una red de energía de biomasa; la ampliación de la iluminación LED a los barrios diana de esta ayuda europea: Versalles y La Luz y el plan de movilidad.

La tercera pata es el Medio Ambiente. En ese sentido, los 650.000 euros previstos para este año se utilizarán en una experiencia piloto de recogida selectiva de basura -materia orgánica- y la mejora del entorno urbano de la calle del Carmen. El plan DUSI también tiene un área destinada a Inclusión Social, que en 2017 se llevará casi un millón de euros. La previsión es comenzar un programa de mejora del comercio en la zona de Versalles y La Luz, financiar parte del plan de emprendedores, iniciar un plan de empleo joven y el plan de rejuvenecimiento de los barrios, con la rehabilitación de las viviendas.