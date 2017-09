El PP e IU critican al PSOE por "vender como un éxito" la reducción de la deuda

El PP e IU criticaron ayer que el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, "vendiera como un éxito" la reducción de la deuda municipal en 2,5 millones de euros. Tanto Ramón Artime (PP) como César Fidalgo (IU-Equo) afirmaron que cualquier grupo político en el gobierno habría reducido esa cantidad. "Pido humildad al PSOE teniendo en cuenta que la mayor parte de la reducción se corresponde con el plan de ajuste que el Ayuntamiento firmó con el Ministerio de Hacienda", expresó César Fidalgo. Artime fue a más: "Un gobierno del PP haría lo mismo, eso sí, lo que no haría sería disponer de un millón de euros en obras sin ejecutar de ejercicios anteriores y el municipio en total abandono".

El portavoz del PP destacó que la deuda no existiría si no se hubieran realizado inversiones en los últimos años. Y aprovechó la ocasión para enumerar algunas actuaciones como más de 28 kilómetros de red de aguas renovada, la reparación de caminos y el aparcamiento junto al consistorio, entre otras actuaciones. "La diferencia está en que nosotros, el PP, trabajamos para dotar al concejo de los servicios e infraestructuras que los vecinos se merecen y a usted lo único que le preocupan son otras cosas. Ya queda menos para las próximas elecciones y el Alcalde no se entera el regidor del clamor popular que hay en la calle, ya queda menos para seguir soportando a este personaje -en referencia al regidor-", criticó el portavoz popular.

El concejal de la coalición, César Fidalgo, incidió en que buena parte de la deuda reducida se corresponde con el plan de ajuste. "Es decir lo que pagar sí o sí, tanto como si gobierna el PSOE, el PP o Rita La Cantaora", detalló el concejal de IU-Equo, que le recordó al Alcalde que su grupo municipal le advirtió en varias sesiones plenarias "que no fuera alumno aventajado de Montoro, en el adalid del pago de la deuda".

"Un gobierno además de pagar la deuda se preocuparía de mejorar la vida de los gozoniegos. El Alcalde debería preguntarse qué se podría haber hecho con esos intereses que se pagó o con el remanente de tesorería". "Que no se olvide que en última instancia quien paga la deuda son los gozoniegos, no los partidos", concluyó.