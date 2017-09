La adhesión al consorcio de la perrera, pendiente del PSOE a dos días del Pleno

La inclusión de Castrillón en el consorcio plurimunicipal para construir un albergue de animales dependerá de la decisión que finalmente adopten los tres concejales del PSOE en el Pleno ordinario que la Corporación celebra el jueves. Su posición quedó pospuesta en la sesión plenaria del pasado 31 de agosto tras solicitarlo los socialistas dejarla pendiente para la reunión que tendrá lugar este mes.

Los socialistas llevan semanas diciendo que no tomarán ninguna decisión contraria a la posición de los vecinos de Santiago del Monte y éstos se siguen oponiendo a que la perrera se construya en La Lloba, una de las opciones sobre la mesa. El grupo municipal del PSOE mantendrá hoy una reunión para decidir la posición que tomará finalmente el jueves.

La inclusión de Castrillón en el consorcio deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de la Corporación, es decir, por 11 de los 21 ediles. IU tiene ocho y el apoyo garantizado de los dos de Castrillón Sí Puede (Podemos). La mayoría absoluta depende del PSOE porque el PP con seis ediles y Foro y Ciudadanos con uno cada uno no apoyan el consorcio.

"Es un proceso viciado, si nos integramos en el consorcio la perrera se pondrá en Castrillón y seguramente en La Lloba. El órgano de gestión del consorcio estará formado por los alcaldes de los ayuntamientos que lo formen y la oposición no vamos a tener ni arte ni parte", manifestó ayer el portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

La adhesión al consorcio ya fue aprobada en Avilés, Illas, Soto del Barco y Muros de Nalón. Corvera está previsto que lo haga en el Pleno de hoy. Gozón y Pravia están inmersos en un plan financiero que les impide ser socios fundadores, pero pedirán la entrada una vez constituido el organismo.

Santiago del Monte

La asociación de vecinos de Santiago del Monte está dispuesta a acudir a los jueces para evitar la construcción del albergue de animales en una finca en La Lloba en la que se supone que hay trincheras y una fosa común de la Guerra Civil. Los vecinos han pedido en el Ayuntamiento de Castrillón un estudio sobre la finca. "Si no lo conseguimos acudiremos al juez" señaló el presidente de la asociación de vecinos de Santiago del Monte, Fernando Ortega.

Los residentes se han movilizado desde hace meses y han acudido a las sesiones plenarias de la Corporación. "Confiamos que en la sesión plenaria del este mes no se apruebe la adhesión al consorcio", indicó Ortega. "Se nos quiere imponer la perrera en una finca que hay que proteger y sin antes haberlo hablado con los vecinos. Vamos a seguir movilizándonos", concluyó Ortega.

Los vecinos, tras los testimonios orales y los estudios de los historiadores, están convencidos de la existencia de elementos de la Guerra Civil tanto en la finca en la que se prevé levantar la perrera como en otros terrenos de La Lloba.

"Hay ayuntamientos como Corvera, Illas y Carreño que sí quieren estar en el consorcio pero no quieren la perrera en sus concejos. Avilés dice que no tiene terrenos. El gobierno castrillonense quiere que se quede aquí y no sabemos por qué", dicen.