La Astur-Galaica renueva directiva en una tensa votación bajo vigilancia policial

La tensión en el colectivo que gestiona el albergue de peregrinos por cesión municipal va en aumento. La Asociación Astur-Galaica Camino de Santiago Apóstol celebró ayer elecciones a la junta directiva tras la crisis que se desató a principios de año por la dimisión del anterior presidente, Jesús de la Rosa. La cita fue convulsa, hasta el punto de que seis agentes de la Policía Local de Avilés tuvieron que intervenir para poner orden en el salón de actos del centro sociocultural de Los Canapés. Decenas de socios se quedaron en la puerta protestando porque supuestamente se les impidió su derecho al voto. Sólo se presentó una candidatura, liderada por María Teresa Gonzalo, que con 38 votos a favor, dos nulos y 14 en blanco es la nueva presidenta del colectivo. Los críticos no descartan adoptar acciones legales porque sostienen que la votación se desarrolló de manera irregular, y piden al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto.

Los socios de Santiago Apóstol estaban citados ayer a las 18.00 horas a una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: elección de la junta directiva y su consejo rector. La convocatoria recogía explícitamente: "Solo podrán asistir a la convocatoria y emitir su voto los socios inscritos en el libro de socios". Y esa fue esta vez la llama que prendió la mecha. Decenas de personas que llevan haciendo el Camino de Santiago con la Astur Galaica desde hace años no pudieron votar porque no están anotados en el libro de socios, registrado en 2002. La votación no comenzó hasta las siete menos veinte de la tarde, cuando uno de los agentes dijo basta ante el jaleo que había en la sala: "Solo pueden votar los inscritos en la lista, el resto fuera", espetó después de media hora intentando apaciguar los ánimos. Los integrantes de la candidatura prohibieron sacar fotografías o filmar vídeos, e incluso el acceso a los reporteros gráficos.

A la convocatoria electoral solo se presentó una candidatura, integrada por Maite Gonzalo Esteban, José Manuel Pérez Abalo, Marisol Castroagudín Suárez, Félix Eber Calvo Silvestre, María José Digón Villares, Manuel Alba Carballo, Marisa Fernández Cortina, Raquel Begoña Velasco, Eloína Fernández Rodríguez y Leonor Rodríguez Bullón. Cuatro de ellos forman parten de la junta que quedó en funciones tras la marcha de Jesús de la Rosa.

"Aquí hay un montón de socios a los que no se les está dejando entrar. Figuran en las actas pero no están en el censo. Esto es peor que el referéndum del 1 de octubre", protestó Andrés Carpintero. "Voté a la anterior directiva y hoy no me dejan entrar ni de oyente. Asistí a cuatro asambleas y ahora estoy vetada", criticó Purificación Bousoño. "Yo tengo carné y no estoy en la lista. Esto es una vergüenza", apuntó Margarita González Sánchez. "Mi hermana y yo nos apuntamos a la vez en la asociación. Ella está en la lista y yo no", señaló María Dolores Rodríguez. "Yo llevo en la Astur-Galaica desde los noventa y tampoco estoy en la lista", apostilló Maribel Miranda. Mientras, dentro del salón de actos, la flamante presidenta hacía una llamada a la unidad: "Empecé con Clero, cuando éramos amigos todos, y lo vais a seguir siendo. Quiero que nos llevemos todos bien. Yo voy también a misa los domingos y no me metí nunca con nadie. El albergue va a salir adelante y de eso se va a encargar la junta directiva".