El Ayuntamiento pedirá a la Asociación Astur-Galaica información sobre su situación económica y legal

El Ayuntamiento de Avilés mantendrá en las próximas fechas una reunión con la entidad gestora del Albergue de Peregrinos, la Asociación Astur-Galaica de Santiago Apóstol, con el objetivo de solicitar información precisa para garantizar la correcta prestación del servicio. "Este encuentro será convocado tras la elección ayer lunes de la nueva Junta Directiva de la entidad, en una asamblea que requirió la presencia de la Policía Local", han explicado fuentes municipales.

La Asociación Astur-Galaica se encarga de gestionar el Hospital de Peregrinos "Pedro Solís" desde el 24 de marzo de 2014, fecha en la que esta entidad suscribió con el Ayuntamiento de Avilés un convenio para tal fin. Este acuerdo, de carácter anual, se ha venido prorrogando hasta la actualidad constatándose siempre una atención correcta a los usuarios del albergue.

"Tras los últimos acontecimientos, el Ayuntamiento de Avilés ha decidido convocar en las próximas fechas un encuentro que permita evaluar la situación, comprobando si la Asociación cuenta en estos momentos con las garantías jurídicas y económicas necesarias para poder seguir al frente de la gestión del albergue", han explicado las mismas fuentes.

Como informó este periódico, fuentes municipales han detallado que a las 18.00 horas de ayer, 25 de septiembre, la Policía Local de Avilés recibió un aviso comunicando que se estaban produciendo desórdenes en la asamblea de la Asociación Astur-Galaica de Santiago Apóstol, que se estaba celebrando en el Centro Sociocultural de Los Canapés.

"Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones que, a su llegada, observan a dos grupos numerosos de personas inmersos en una discusión. El origen de la misma, según comunicaron los asistentes a los agentes, estaba en la presencia de personas supuestamente no inscritas en el libro de registro de la Asociación, que no habían sido convocadas a la asamblea en la que se iba a elegir a una nueva Junta Directiva. Los agentes realizaron una mediación entre ambas partes, tomándose la determinación de permitir únicamente la entrada a las personas inscritas en el citado libro, manteniendo a las no inscritas en el exterior del salón sin que se produjeran más altercados. Se mantuvo la presencia policial hasta la finalización de la asamblea, a las 19.20 horas, sin producirse ningún otro incidente a destacar", recoge un comunicado remitido por el gobierno avilesino.