La escritora Patricia Almarcegui: "Falta apoyo a los autores contemporáneos"

La escritora y viajera Patricia Almarcegui (Zaragoza, 1969), protagonizó ayer la última actividad del Club de Lectura "Una habitación propia", enmarcada en el ciclo "Escritoras viajeras", que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Igualdad. La charla de Almarcegui, bajo el título "¿Existe una mirada femenina en el viaje?", sobrepasó las previsiones de los organizadores, que pronto vieron cómo la sala del Centro de Servicios Universitarios se quedaba pequeña ante el más de un centenar de asistentes.

La pregunta que titulaba la actividad tiene, según la zaragozana, una respuesta "obvia". "La mirada cambia, porque las mujeres que viajan se fijan en otras mujeres. Hablamos de nuestros cuerpos, de qué diferencias notamos por pertenecer a distintas culturas. Nos damos un protagonismo mutuo", explicó. Esta visión femenina en la literatura de viajes cambia "radicalmente" cuando la autoría recae sobre un hombre. "Los hombres que controlan este género, históricamente, mencionan a las mujeres al final de su relato y las califican de ruidosas o calladas, guapas o feas, pero no les dan voz", explicó la filóloga. Esta visión "paternalista" en la literatura de viajes se debe, "por desgracia", a que la mujer dependió durante muchos años de la vigilancia de un hombre en la familia. "Antes, las mujeres viajaban para acompañar a su marido o para trabajar, si se quedaban viudas", aseguró.

A día de hoy, una mujer viajera sigue sorprendiendo en muchas culturas. "Todavía nos miran raro por no ir acompañadas", lamentó la escritora, y aseguró que este problema se extiende a cualquier país del mundo. "Tenemos una cierta superioridad moral cuando hablamos de las mujeres de Oriente Medio. Ahí, erramos. No somos conscientes de que en occidente también carecemos de muchas libertades", sentenció. "Yo no puedo leer por la noche en un parque de Barcelona sin que aparezca algún tipo a vigilarme", lamentó.

Durante la charla, Almarcegui reivindicó el papel de mujeres escritoras y viajeras, como la británica Lady Montagu o la alemana Annemarie Schwarzenbach. "Son ejemplos muy raros en la historia de nuestra literatura. Debemos trabajar para que su herencia no quede olvidada", aseguró. En cuanto al panorama actual literario, la escritora, que está a punto de publicar su nueva novela de autoficción "La memoria del cuerpo", sigue notando una "falta vergonzosa" de editoriales que apoyen a escritoras contemporáneas.