Google maps no pasa por Luanco, al menos, desde la pasada década. Un simple paseo por la plataforma on line lo corrobora, teniendo en cuenta que muestra las obras del nuevo consistorio y aún permanece en pie el viejo ayuntamiento en la plaza de la Villa. El nuevo ayuntamiento comenzó a utilizarse en 2009 mientras que el viejo, no fue derribado hasta 2013. Por aquel entonces, lo que ahora es un aparcamiento público con más de cuarenta y cinco plazas, antes era un barrizal cubierto por vallas de obra, como se puede apreciar en Google maps.