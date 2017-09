Piden 7 y 9 años de cárcel para dos hombres por robar en una casa en Salinas e intentarlo en otras cuatro

La Fiscalía pide penas que suman 16 años de cárcel para dos hombres a los que acusan de robar en una casa en Salinas e intentarlo en otras cuatro. En dos de las viviendas fueron sorprendidos por sus propietarios. La vista oral se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés.

Según el relato de la fiscalía, los acusados, entre las 11.00 y las 11.30 horas del día 9 de marzo de 2016 entraron saltando el muro del jardín de una vivienda de la calle Marola de Salinas, aunque no pudieron penetrar en su interior al ser sorprendidos por la propietaria. Huyeron sin haber sustraído ningún efecto.

Ese mismo día, entre las 17.00 y las 20.30 horas, tras saltar el muro del jardín, entraron en una casa de la Avenida Raíces de Salinas. Posteriormente violentaron una de las hojas de la ventana del garaje y uno de los cristales de la puerta de acceso a la vivienda y entraron en su interior, aunque no se llevaron ningún efecto. Los desperfectos, cuyo valor no ha sido aún determinado, fueron satisfechos por la compañía aseguradora.

El 11 de marzo, entre las 18.15 y las 20.25 horas, penetraron saltando la valla perimetral en un chalet de la calle Alejandro Casona de Salinas, entrando en su interior tras violentar el cristal de la puerta trasera. Allí sustrajeron numerosos efectos, parte de los cuales fueron posteriormente recuperados en posesión de los acusados. Aún no se ha determinado el valor de los desperfectos ocasionados y de los efectos sustraídos y no recuperados.

Las últimas tropelías de las que se les acusa fueron el 14 de marzo de 2016. Entre las 20.00 y las 20.15 horas, tras saltar el muro perimetral y violentar una ventana de la parte trasera de un chalet de la calle Villalaín de Salinas, no consiguieron penetrar en su interior al ser sorprendidos por su morador. Entre las 20.00 y las 20.15 horas penetraron, tras saltar el muro perimetral y violentar la ventana de la parte trasera en la casa, en una vivienda de la calle Luis Muñiz de Salinas, que no constituía vivienda habitual. Causaron desperfectos en el marco de la ventana, la tubería de gas y en la puerta de un armario, que fueron satisfechos por la compañía aseguradora. No se llevaron ningún efecto.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada en grado de tentativa, un delito de robo con fuerza en las cosas continuado en grado de tentativa, un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, y de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada en grado de tentativa. Concurre la agravante de reincidencia en uno de los acusados.

El ministerio fiscal, para el hombre que cuenta con antecedentes, solicita que se le condene a penas que suman 9 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Al otro acusado, a penas por un total de 7 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.