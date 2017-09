"Queremos que el albergue funcione; no hay ánimo de lucro, que quede claro"

Mayte Gonzalo, excoordinadora de celadores del Hospital San Agustín, es la nueva presidenta de la Asociación Astur-Galaica Santiago Apóstol, que celebró el lunes en Los Canapés unas convulsas elecciones.

-¿Cómo afronta la presidencia?

-Sé que va a ser difícil por las zancadillas que me van a poner, pero en peores plazas he toreado. Yo estaba de vicepresidenta en funciones después de las etapas anteriores, que no quiero sacar a relucir. La anterior ejecutiva continuó tras la marcha del anterior presidente (Jesús de la Rosa). En la asociación nos pedían organizar una asamblea para celebrar elecciones y que se pudiesen presentar candidaturas. Así lo hicimos y solo hubo una candidatura, la mía. Ellos, los críticos, no quieren el albergue para nada, solo mantener las excursiones que organizamos. Los únicos que hemos estado aquí, en el albergue, somos los miembros de la ejecutiva. Somos una asociación sin ánimo de lucro, no queremos nada. Aquí los peregrinos pagan seis euros por la sábana y la funda desechable, y tienen a su disposición aceite de oliva, sal, macarrones, arroz, de todo, por un precio módico.

-¿Desde cuando se les cobra seis euros a los peregrinos?

-Desde hace más o menos un año. Aquí tienen de todo, papel higiénico, lavadora, secadora centrífuga, dos cocinas. Quiero que quede claro que esto es sin ánimo de lucro. Los otros quieren que los socios paguen una cuota, pero si pagan te van a poder exigir.

-Habla de los otros constantemente, ¿la asociación está completamente dividida en dos bandos?

-Había uno nada más, ahora hay unos que se auto denominan los críticos.

-Ustedes quieren seguir como hasta ahora, ¿y los críticos que quieren?

-Pues no lo sé, no los entiendo. Han estado con nosotros haciendo excursiones hasta el domingo pasado, y de la noche a la mañana quisieron reventar la asamblea, cuando tuvieron opción de presentar una candidatura. Pedían una asamblea y la tuvieron, luego no quisieron votar, luego votaron, es un poco de cachondeo, no saben lo que quieren.

-¿Cómo se ha llegado a esta situación?

-Según los críticos el anterior presidente no lo hizo bien, pero entonces a quien tienen que pedir responsabilidades es a él. Nosotros, una ejecutiva fabulosa, continuamos en funciones para que el albergue siguiese. Por cierto, esto ya no es un albergue, es como un hostal. Tenemos dos chicos, limpiadora, está todo al dedillo. No sé lo que quieren, quiero que me lo digan y con buenas formas.

-Pues entre otras cosas dicen que el libro de socios no está actualizado y que el lunes se les impidió votar.

-Se les enseñó el libro, hace una semana estuvieron viéndolo aquí. Lo que queremos es que el albergue de Avilés funcione, sea querido. Y no tengo nada más que decir.

-¿Pero por qué no permitieron la entrada a todos los socios?

-Porque solo pueden votar las personas que están inscritas en el libro. Ayer (por el lunes) fueron a Los Canapés personas que no han ido a excursiones, que no se han pasado nunca por el albergue, y a algunos ni los conocíamos. Solo querían reventar la asamblea. Y no tengo nada más que decir.

-Hay rumores de que se permitió delegar el voto, cuando los estatutos recogen expresamente que no está permitido.

-Solo se permitió en casos contados por cuestiones de salud, personas enfermas que no pudieron asistir. Se puede comprobar. Hay gente que sabe mucho de leyes, pero nada de humanidad. No les voy a consentir que molesten ni una vez más a la ejecutiva, que es seria formal, leal y trabajadora.

-¿Se abre una nueva etapa?

-Sí, queremos trabajar mucho y vamos a ser una piña. Voy a procurar que así sea.

-¿Temen que el Ayuntamiento de Avilés les retire la gestión del albergue tras estas polémicas?

-Están en su pleno derecho de hacer lo que quieran.