La adhesión al consorcio de la perrera saldrá adelante con el apoyo del PSOE

El PSOE de Castrillón ha decidido apoyar con su voto en el Pleno previsto para esta tarde, a las 17.30 horas, que el concejo se integre en el consorcio para la construcción de un albergue de animales. "Lo vamos apoyar, el compromiso del gobierno local de Avilés y de la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), de sacar a concurso público la compra de la finca para ubicar la perrera nos parece lo más adecuado", señaló ayer el portavoz municipal de los socialistas, Jesús Cabrales.

El dirigente socialista aseguró que la decisión del PSOE no incumple el compromiso alcanzado con los vecinos de Santiago del Monte, que se oponen al equipamiento en La Lloba. "Al salir a licitación pública la adquisición de los terrenos todos los propietarios de todos los ayuntamientos del consorcio podrán optar en igualdad de condiciones a vender su finca. Con ello, creo que cumplimos con los vecinos de Santiago del Monte", dijo.

El PSOE pospuso su decisión para integrar al concejo en el consorcio en la sesión plenaria del pasado 31 de agosto tras solicitar dejar la votación pendiente para el Pleno de esta tarde.

El concejal del PSOE, Javier González, manifestó en una asamblea vecinal en Santiago del Monte el pasado mes de agosto que "los socialistas no irán contra el parecer vecinal". "El PSOE con la decisión de apoyar el consorcio no cumple con los vecinos. Nosotros no pedimos a los socialistas ningún compromiso, salió de ellos", manifestó ayer el presidente de la asociación de vecinos de Santiago del Monte, Fernando Ortega.

El dirigente vecinal se quejó de que el gobierno local de IU no ha contestado a sus requerimientos para hacer un estudio que determine si el la finca de La Lloba donde se podría hacer la perrera cuenta con restos de la Guerra Civil. "El Ayuntamiento da la callada por respuesta. Hemos pedido el estudio y no nos han contestado. Tendremos que recurrir a otras instancias", afirmó Ortega.

El apoyo al consorcio ya ha sido aprobado por los ayuntamientos de Avilés, Corvera, Illas, Soto del Barco y Muros del Nalón. Carreño, Pravia y Gozón también se sumarán a la iniciativa.

"Los políticos están engañando a la gente. Ahora dicen que van a sacar a licitación la compra de la finca pero el concejal socialista de Corvera, Rafael Alonso ya se mostró crítico con las decisiones tomadas hasta ahora", manifestó Fernando Ortega, tras conocer la decisión de los socialistsa.

El presidente de la asociación de vecinos de Santiago del Monte se preguntó qué intereses "oscuros" tiene IU de Asturias para que el albergue de animales se levante en Castrillón. "Nos preguntamos qué pinta una militante de una asociación de defensa de los animales perdonando 300.000 euros al Ayuntamiento de Carreño si el albergue se construye. Asimismo, IU de Asturias ya salió públicamente apoyando el consorcio", dijo.

La integración de Castrillón en el consorcio está garantizada en el Pleno de esta tarde gracias a los votos de los tres ediles socialistas, ya que es necesaria mayoría absoluta con la que no cuenta IU en solitario. Además de los concejales del PSOE, el gobierno local también contará con el apoyo de los dos de Castrillón Sí Puede (Podemos). El PP, Ciudadanos y Foro ya anunciaron su voto negativo a la integración en el consorcio.

"Las bases de licitación de la compra de los terrenos las pondrá los que dirigen el consorcio: Avilés y Castrillón. Seguro que encajan en las bases que aprueben alguna de las fincas de La Lloba que dicen han ofrecido varios propietarios. Nosotros vamos a seguir movilizándonos", concluyó el presidente de la asociación de vecinos.