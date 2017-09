El Alcalde quiere un convenio para la recogida de animales

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, explicó ayer que está en conversaciones con una protectora para que se encargue de la recogida de los animales abandonados en el concejo, además de plantearse aumentar la partida presupuestaria del próximo año destinada a cumplir con la ordenanza municipal en este sentido. "Lo que buscamos es un convenio que sea con precios iguales a otros ayuntamientos, ni más, ni menos", señaló el Regidor. La medida funcionaría mientras se contruye el albergue de animales para el que se está creando un consorcio intermunicipal al que este martes se adhirió el Ayuntamiento de Corvera durante el Pleno municipal.

Fernández explicó que no es una cuestión de dinero, pero por el momento no se ha cerrado el acuerdo. "Si mañana pasa, se pueden pagar los gastos de la recogida del animal sin problema, pero con el convenio conseguiremos un precio mucho más ventajoso", señaló. Fuera del convenio, el coste de recogida de un animal, entre la propia recogida, el mantenimiento y los gastos del veterinario puede rondar hasta cerca de 300 euros.

La aparición de dos perros abandonados en el entorno de Las Vegas hace un mes y medio, que finalmente acogió una vecina, ha sacado a la palestra el problema de la falta de un albergue para animales en la comcarca. Durante el Pleno de este martes, la vecina pidió explicaciones de por qué el Ayuntamiento no había recogido a los canes. Uno de ellos murió envenenado, pero el segundo está todavía con la vecina de Molleda. "Tras el Pleno, nos ofrecimos a recogerlo, pero quiere acogerlo oficialmente. Hasta ahora no teníamos ninguna petición por registo ni para la acogida del perro, ni para los daños que los dos canes generaron a los vecinos -en los primeros días abandonados mataron a varias gallinas-, no teníamos conocimiento de ello", explicó el Regidor de Corvera.

De todas formas, la solución definitiva a la recogida de animales pasa por la construcción del albergue que espera se construya cuanto antes. El Pleno aprobó este martes la adhesión al consorcio intermunicipal, con los votos del gobierno local del PSOE con el apoyo de los grupos de Somos e Izquierda Unida.