La Cofradía de Pescadores, denunciada por falsificar firmas

Dos exmiembros del cabildo de la Cofradía de Pescadores "Virgen de Las Mareas de Avilés" presentaron el pasado viernes 22 de septiembre una denuncia en el juzgado de guardia contra el vicepatrón de la Cofradía y su secretario, por haber presuntamente intervenido en la falsificación de dos firmas que constan en un acta del cabildo de agosto de 2015.

Ese acta, junto a otra del mes de julio en la que aparecen las firmas de los dos ex miembros otorgando una autorización de voto a pesar de haber dimitido en el año 2014, fue utilizada por el cabildo en un juicio civil en el que se impugnaban acuerdos relativos a la denegación de un cambio de vivienda solicitada por un socio, por lo que el abogado de la acusación, Manuel Carlos Barba Morán, considera que también se podría haber cometido un delito de estafa procesal. "Revisando un expediente judicial detectamos un acta con firmas que no nos coincidían. Lo comprobamos y los exmiembros las niegan, ni siquiera estaban presentes en la reunión", explicó. "Pese a desconocer la autoría de las firmas falsificadas, algo así no pudo suceder sin el conocimiento del vicepatrón y su secretario", añadió.