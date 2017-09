Los patios de Versalles, intransitables

Los vecinos de Versalles están hartos del "vergonzoso estado general" del barrio. Lo que más les preocupa son los socavones de las plazas interiores -que pese a ser de propiedad privada son de disfrute público-, así como los del parque infantil y las calles principales que los rodean. "Somos el barrio olvidado de Avilés, esto es tercermundista. El Ayuntamiento no nos da ninguna respuesta", destacan algunos residentes.

Los desperfectos más evidentes están en las plazas interiores. Estos patios asfaltados están abiertos al uso de todos los que lo deseen, aunque su titularidad pertenece a los residentes. "No podemos cerrar las plazoletas y arreglarlas por nuestra cuenta porque son públicas. Pero al ser de propiedad privada, el Ayuntamiento se desentiende y no las asfalta", explica María Jesús Bricio. Esta mujer vive en la calle Clara Campoamor, una de las vías de Versalles con este tipo de organización en plazas. "En mis escrituras no figura que tenga una parte de este patio ni que sea responsabilidad mía mantenerlo", asegura.

Vecina de esta misma calle es Ana Jiménez, que critica que las plazas suelen estar llenas de vehículos pertenecientes a conductores que no viven en la zona. "Como esto es público la gente viene y aparca. Eso estropea todavía más el asfaltado y, encima, nos dejan a los vecinos que vivimos aquí sin sitio", lamenta. En su misma línea se manifiesta su vecino de enfrente, Sergio Calzón, que asegura que desde hace meses aparca su turismo fuera de su propio patio interior. "No puedo entrar ya porque, primero, no tengo sitio y, segundo, en dos de los baches toco abajo y destrozo la parte inferior", explica este residente. "Algunos miden más de treinta centímetros de profundidad", añade. "En la misma situación" se encuentran las calles de Ana de Valle y David Arias, que disponen también con este tipo de patios.

Los baches en los caminos del parque del barrio preocupan también a los vecinos. "Hemos visto a niños tropezar varias veces. En este barrio vive gente muy mayor y cada poco nos enteramos de que se ha caído alguno. Cualquier día pasa una desgracia", asegura Bricio. Las avenidas principales alrededor del parque, que corresponden a las calles Fruela, Paz y Reconquista, también muestran "preocupantes" desperfectos. "Aquí ya no hay excusa porque esto no es de propiedad privada, esto son las calles mismas del barrio. Se pone la excusa de que las plazoletas no son competencia municipal, pero es que el descuido del barrio es general y endémico", critica. "La calle Pelayo, ésta que cruza el parque, lleva al menos cuatro años llena de baches", asegura Joaquín Hilario, residente en la zona.

Los vecinos aseguraron no entender el retraso de estas reformas. "Somos el barrio olvidado de Avilés, se suponía que esto se iba a arreglar el año pasado, pero intentamos hablar con el Ayuntamiento y no nos ha contestado. Es tercermundista", lamenta Bricio. De momento, han conseguido quedar con el grupo municipal de Ganemos el próximo lunes. "Vamos a intentar que la oposición presione. Nosotros ya no sabemos qué hacer", explica Jiménez.