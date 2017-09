El derecho a decidir de Cataluña levanta pasiones en Valdecarzana

Si el debate sobre el derecho a decidir de Cataluña que se celebró ayer en Avilés es un trasunto de las posturas encontradas de la sociedad española, la solución pacífica del conflicto se antoja una misión imposible. LA NUEVA ESPAÑA de Avilés reunió en el Valdecarzana a Rafael Velasco, abogado y vicepresidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR); Javier Jové, abogado y activista social miembro del Club de los Viernes; Fernando Díaz Rañón, exconcejal y excoordinador de Izquierda Unida en Avilés; y David Salcines, secretario general de Podemos y portavoz de Somos. Jové se posicionó en contra, el resto a favor, y en el argumentario no faltaron ni los golpes bajos con acusaciones a la supuesta vinculación de los independentistas con ETA ni planteamientos filosóficos sobre al concepto de democracia.

El propio Jové abrió el fuego, como descendiente de catalanes: "Que unos cafres les quieran quitar la patria a mis antepasados me indigna mucho. El derecho a decidir es una trampa dialéctica, lo que está en juego en Cataluña es la instauración de una república bolivariana". Más tarde aseguró: "Lo que ocurre en Cataluña no es una demanda de los catalanes, no nace de abajo, sino de arriba, lo han alimentado de manera desleal los gobiernos que han ido inoculando el odio en la sociedad".

El también abogado Rafael Velasco inició su exposición contraponiendo el concepto de libertad que defienden los liberales, de libertad como garantía de unos derechos individuales, y la libertad de los "antiguos", de participación, capacidad de decisión. Además se refirió a la "bunkerización" del PP actual. "Desde la segunda legislatura de José María Aznar han ido creciendo movimientos sociales que han cuestionado el modelo que se ha implantado y se ha llegado a este callejón sin salida donde no les han dejado otra cosa que un referéndum ilegal".

Para David Salcines, "el empeño del PP por humillar a las instituciones catalanas nos lleva a un choque de trenes". Y defendió el "deseo popular por el derecho a decidir". "Todo esto nos lleva a otro tipo de debates, sobre qué tipo de democracia tenemos y si es necesario ampliar el campo democrático en cuanto a derechos". Ante la defensa de la democracia planteada por sus oponentes intelectuales, Jové advirtió: "Democracia no es votar, es mucho más. Compararlas es como comparar sexo y matrimonio". Fernando Díaz Rañón aseguró que en España en este momento el concepto de democracia es deficiente, "porque democracia es hablar, y en este país no hay manera con este Gobierno".

A continuación Velasco puso a Canadá y Reino Unido, con Quebec y Escocia respectivamente, como ejemplos de lo que considera razonable para Cataluña. "Podemos creer que el referéndum es el capricho de cuatro locos, pero es mucho más. Los que se oponen a la independencia tendrían que haber ido allí y debatido para convencer a los catalanes, hasta hoy no les han dado ningún argumento más que la legalidad".

En términos similares se expresó Salcines: "Lo que tenemos no es un problema de orden jurídico ni legal, sino político, si lo llevamos al campo legal restringimos la democracia al imperio de la ley". Y advirtió: "Por ese camino llegaremos al estado de sitio". Rañón, por su parte, echó la vista atrás para recordar que el PP había llevado al Tribunal Constitucional el estatuto de Cataluña que había pactado José Luis Rodríguez Zapatero, "que entendió que había que hacer algo porque si no el debate se podía enrarecer".