"Íbamos a los jardines a consumir coca", dicen los acusados de asaltar chalés

Los acusados C. N. F. y R. R. G., ayer, en la sala de vistas del Juzgado. MARA VILLAMUZA

Los acusados de asaltar varios chalés de Salinas en la primavera de 2016 negaron haber cometido robo alguno en la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal 1 de Avilés. Solo respondieron a las preguntas de sus abogados, que se aferraron a la supuesta toxicomanía de los dos procesados, y reconocieron haber estado en alguna ocasión en viviendas de la localidad castrillonense, pero no para robar. Según ellos, uno de sus suministradores de droga vivía en la zona, y en ese lugar mismo la consumían. "Fuimos a comprar coca y saltamos a los jardines para consumirla. Escapamos porque nos vio una señora y no volvimos más. Tomábamos de todo: coca, heroína, porros", declararon.

R. R. G y C. N. F. se sentaron en el banquillo por robar supuestamente en un chalé de Salinas y por intentarlo en otras cuatro viviendas. El primero llegó a los juzgados avilesinos desde Villabona, donde está cumpliendo prisión provisional por hechos que no están relacionados con el caso juzgado ayer (según las fuentes consultadas, por robos). Ninguno de los vecinos que declararon como testigos pudo identificar a los dos procesados, si bien en el juicio trascendió que existe una grabación de un particular en la que se puede ver a los dos imputados en un jardín de un chalé de Salinas.

Los agentes de la Guardia Civil que efectuaron las detenciones localizaron en poder de los procesados una mochila con útiles para cometer robos (guantes, pasamontañas, una linterna, un destornillador), así como relojes, dinero en efectivo y varios objetos que fueron sustraídos el 11 de marzo de 2016 en un chalé de Alejandro Casona. R. R. G. dijo que tenía dinero porque cobraba 426 euros de Salario Social, su madre le pagaba por limpiar fincas y su pareja tenía una pensión. En el juicio también trascendió que C. N. F. había confesado la autoría de los asaltos cuando fue detenido: "Dijo que lo había hecho con Raulín".

Los abogados defensores, Ignacio Fernández y Carlos Díaz, solicitaron la libre absolución. Sostienen que los procesados son toxicómanos y que no hay pruebas para inculparlos. La Fiscalía, que defiende que hay indicios más que suficientes, pidió finalmente cuatro años y nueve meses de prisión para C. N. F. y cinco años y nueve meses para R. R. G.