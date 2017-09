Santiago del Monte, el PP y Ciudadanos critican al PSOE por apoyar la perrera

El PSOE fue en el Pleno de ayer el blanco de las críticas de la oposición, sobre todo del PP y Ciudadanos, por apoyar la inclusión del concejo en el consorcio para la construcción de un albergue de animales. La propuesta fue retirada del orden del día de la sesión plenaria de agosto a petición de los socialistas, que habían pedido más tiempo para estudiar el documento. Un grupo de vecinos de Santiago del Monte se concentró delante del Ayuntamiento antes del inicio del Pleno para protestar contra la posible ubicación de la perrera en La Lloba. Al final de la sesión, el presidente de la asociación de vecinos, Fernando Ortega, intervino para criticar la posición de IU y el PSOE. "Hemos pedido informes sobre la posible existencia de una fosa común en la finca que se baraja para ubicar la perrera y no recibimos contestación", indicó. Ortega dijo que hay estudios de historiadores que avalan esa tesis.

El portavoz de IU, José Luis Garrido, aseguró que los estudios del Principado no ubican una fosa común en esa finca y añadió: "Lo que diga un iluminado por muy historiador que sea, no vale". "Hay una trinchera de la Guerra Civil en la ladera, pero no está ni protegida. La finca no tiene afectaciones, según el Ministerio. "Si el historiador Pablo Martínez Corral tiene pruebas, que las presente al Principado. Se equivoca de finca", añadió, sobre el historiador que estudió los terrenos.

PP y C's se van del Pleno

El edil del PSOE Javier González señaló que la construcción de un albergue para animales "es un proyecto muy importante". "No queremos perjudicar a los vecinos y además no se sabe si el albergue va a ser en Santiago del Monte. Somos trasparentes", dijo. El portavoz del PSOE, Jesús Cabrales, manifestó el miércoles que votaría a favor del consorcio porque la finca se elegirá por licitación pública. Los portavoces del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones y de Ciudadanos, Silvia Argüelles, aseguraron que la licitación no se incluye en los estatutos del consorcio y que se podrá adquirir cualquier terreno "porque es legal". Ambos partidos abandonaron el Pleno después de que un asistentes les dijera que habrían votado a favor "si hubiera mordidas" y no sentirse repaldados por la alcaldesa en funciones, Mar González.