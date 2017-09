El Supremo ratifica la condena al corverano que pidió una felación a un joven autista

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena al corverano que, en mayo de 2014, ofreció dinero por sexo oral a un joven autista. El hombre, condenado inicialmente por la Audiencia Provincial de Asturias, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que restó crédito a la víctima y aseguró que existían errores en la apreciación de la prueba, esto es, en el testimonio del denunciante.

Sin embargo, el Supremo no aceptó sus proclamas de inocencia y, ahora, la Audiencia Provincial ratifica la pena que debe cumplir C. M. S.: una indemnización de 4.000 euros para su víctima y orden de alejamiento -y de cualquier intento de comunicarse con él-, que no vencerá hasta el año 2022.

El fallo de la Audiencia Provincial recoge como hechos probados que C. M. S. coincidió el 29 de mayo de 2014 en la parada de autobús de Llano Ponte con la víctima, A. M. F., que entonces tenía 34 años pero que padece un grado de discapacidad del 65 por ciento por un trastorno del desarrollo por autismo y retraso madurativo.

El hombre, con la intención de satisfacer su deseo sexual, se dirigió a el joven y percibiendo que tenía disminuidas sus facultades le espetó: "Te doy 10 euros si me chupas la trompa". Y por mucho que el corverano insistió en que no había pruebas de tal acusación, los jueces hicieron caso a la opinión de los peritos, que consideran que A. M. F. tiene una edad mental en la que no es posible inventar ese tipo de acusaciones.