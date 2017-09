"Crespo nos mostró su acuerdo respecto a los perros", dice el PSOE

"Nos sentimos decepcionados con la actitud del portavoz de Somos -Rogelio Crespo- que, en privado y en foros municipales, muestra su acuerdo, apoya nuestras propuestas y, después, públicamente y ante los medios de comunicación cambia completamente de discurso", sentenció ayer el portavoz del gobierno local de Corvera, Jorge Suárez. El PSOE respondió así al edil de Somos, que acusó de mentir al Alcalde con respecto a los perros abandonados que acogió una vecina de Molleda, que había pedido ayuda al Ayuntamiento.

El portavoz del gobierno explicó que se había estudiado la posibilidad de establecer un convenio con una clínica para la recogida de animales, un servicio que requeriría una inversión de 12.000 euros. "Al abordar el tema con el señor Crespo, éste hablaba de un coste de 5.000 euros demostrando su total desconocimiento real sobre el asunto", añadió.

Suárez señaló que se habló con la vecina, tras el Pleno del martes, para que pasara por registro los gastos ocasionados por los perros: "La Administración funciona en base a unos procedimientos que no se pueden saltar en ningún caso. Las redes sociales o los mensajes de teléfono móvil no son cauces admisibles y evidentemente no pueden justificar ningún pago. Rogelio Crespo debería saberlo tras dos años como concejal".