"Hay que dar alternativas a los psiquiátricos", dicen los expertos

"Desde una opinión idealista diría que los hospitales psiquiátricos son anacrónicos, siempre que existan todas las alternativas para los pacientes. El desarrollo de un modelo comunitario sensato no es sólo cerrar psiquiátricos, es crear servicios alternativos en la comunidad para que la gente no quede descolgada". José Uriarte, psiquiatra y jefe de la unidad de gestión clínica de la red de Salud Mental de Vizcaya, fue uno de los ponentes que intervinieron ayer en la tercera jornada clínica de gestión e integración asistencial en salud mental, que se celebró en el salón de actos del San Agustín. Uriarte aseguró que esos servicios alternativos en la comunidad, como es el caso avilesino, permiten lograr mejores resultados. No obstante, también advirtió de que hay pacientes que no encajan en ningún otro recurso más que en el psiquiátrico, por lo grave de su enfermedad, aunque son muy pocos esos casos.

Respecto a la normalización de la asistencia a los especialistas de Salud Mental, afirmó que existe una dualidad: por una parte es habitual ir al psiquiatra, y existe una especie de conciencia de que todo el mundo tiene problemas de Salud Mental, e incluso se dice que la mitad de la población está deprimida, pero se mantiene la estigmatización para los trastornos y problemas graves. "Además la propia banalización hace más daño que bien. El estar triste y tener días malos no es lo mismo que estar deprimido, la depresión de verdad es una enfermedad grave, importante, que puede acabar con tu vida, no se deben meter en el mismo cajón cosas que son muy graves y otras que no lo son tanto", destacó.

El encargado de la conferencia inaugural de la jornada fue el gerente del área sanitaria avilesina, Enrique González, quien ofreció una reflexión sobre la gestión clínica como instrumento adecuado para mejorar el sistema sanitario. "La única forma de avanzar es hacer un ejercicio de transferencia de riesgos a los profesionales y de compensación transparente de incentivos. Es lo único que podría dinamizar la organización, recuperar el ánimo de los profesionales", afirmó. Además, habló de la dificultad de incorporar en el sistema hospitalario al enfermo crónico.