Somos pide una unidad móvil como la de Gijón para medir la contaminación

Los problemas de contaminación preocupan a vecinos y políticos y, por ese motivo, Somos Avilés quiere un mayor control de las emisiones que se generan en el entorno avilesino. La formación planteó ayer que el Ayuntamiento compre una unidad móvil para medir la polución en diferentes puntos de la ciudad y seguir así los pasos de Gijón, que ha decidido elaborar un plan específico de calidad del aire, al margen del que redactó el Principado, y que incluye este medidor. Según defiende David Salcines, portavoz de Somos, los resultados de las primeras mediciones en Gijón "arrojan datos preocupantes" en la zona de El Lauredal -de 75 días medidos, en 14 se superaron la media diaria de PM10- y que "contrastan con la estación de medición del Principado, que no registraron los picos de contaminación".

"Los pasos dados en el Ayuntamiento de Gijón contrastan con la nula iniciativa política desarrollada por el equipo de gobierno avilesino, que carece de planes específicos o autónomos como Ayuntamiento para abordar los problemas medioambientales de Avilés. Si bien la Consejería de Medio ambiente ha elaborado los Planes de mejora de la calidad del aire en la zona de Avilés, estos tampoco presentan avances significativos en nuestra opinión", aseveró Salcines.

Según el portavoz de Somos, las estaciones fijas de la red del Principado "no están bien ubicadas y como consecuencia de ello los valores volcados en continuo no reflejan la concentración real de los contaminantes en el aire". "Esto es lo que demuestra los datos recogidos por la unidad móvil de Gijón. Nos tememos por tanto, que en Avilés, las lecturas sean mucho más problemáticas de las que ya lo son. Con ello, no decimos que los datos estén manipulados o que las mediciones recogidas por las actuales estaciones de medición no sean reales, sino que pensamos que posiblemente las ubicaciones actuales no sean las más indicadas para poder disponer de unas lecturas más acordes con la realidad", explicó.

Salcines reprochó también que las estaciones de Avilés no miden todos los contaminantes. Por ejemplo, "no existe ninguna estación que mida las PM 2,5 y los datos de benceno únicamente se recogen en Llaranes". "Además, las estaciones de medida de contaminación de las empresas no dan los datos en continuo", dijo. Somos propone que mientras el Ayuntamiento adquiere esa unidad, reclame al Principado una de las suyas "para verificar que los niveles de medición son los correctos, sobre todo en las zonas que son más problemáticas".