El PP quiere llevar al juez al vecino que los llamó "fascistas" e "hijos de asesinos"

El PP de Castrillón sopesa llevar a los tribunales a un vecino que, en el Pleno del jueves, "calumnió" a gritos a los ediles de ese partido que no aprobaron la inclusión del concejo en el consorcio para la construcción de la perrera comarcal. El comportamiento del vecino al hablar durante la sesión plenaria motivó que los ediles del PP y Ciudadanos abandonasen la sala.

"Abandonamos el Pleno porque la alcaldesa en funciones, Mar González (IU), no expulsó a un vecino de Piedras Blancas que dijo que a los del PP se nos diera una 'mordida' y que así votaríamos a favor de la perrera", señaló ayer el portavoz municipal de los populares, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones. "El vecino, empresario de la construcción de clara ideología de izquierda, acude a casi todos los plenos, y en la mayoría pronuncia imprecaciones al PP con la complacencia de la alcaldesa, Yasmina Triguero, que como mucho, le requiere un mejor comportamiento. Esta actitud de condescendencia y falta de amparo de la Alcaldesa a nuestros derechos básicos ya provocó nuestra salida del pleno hace unos meses, y ya advertimos en junta de portavoces que saldríamos todas las veces que se reprodujeran estos comportamientos, como ocurrió con extrema gravedad el jueves", prosiguió.

"Como portavoz, pedí a la Alcaldesa en funciones que expulsara al calumniador de la sala tras explicarle lo que había gritado, y que había oído todos los presentes menos ella, limitándose entonces a pedirle que no volviera a hablar, a lo que el calumniador replicó que no retiraba lo dicho, y se quedó con el asentimiento de la Alcaldesa a pesar de mis requerimientos de expulsión", indicó. "El sectarismo y la doble vara de medir de IU está clara, y, ante esta situación, no vamos a permitir esta aquiescencia con las calumnias a nuestros concejales y nos reservamos entablar acciones judiciales en defensa de nuestro honor y derechos básicos", concluyó Quiñones.

El dirigente popular afirmó que el vecino también intervino al final de la sesión plenaria cuando la Alcaldesa en funciones dio la palabra al público. Tras el turno de los vecinos de Santiago del Monte para mostrar su rechazo a la inclusión del concejo en el consorcio para la construcción del albergue de animales, González permitió que hablase este asistente. "En esa intervención que está grabada, dijo que los del PP éramos unos fascistas y los hijos de los que asesinaron en las cunetas en la Guerra Civil. Es gravísimo e inconcebible decirlo, pero tanto o más que se permita por una Alcaldesa en un pleno, y más cuando en el anterior se expulsó sin más del mismo a un concejal del PP de Muros de Nalón por comentarios mucho menos graves", concluyó Quiñones.