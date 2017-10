Somos carga contra el PSOE por no contratar más educadoras de Infantil

El concejal de Somos Primitivo Abella cuestionó ayer al gobierno socialista de Avilés por no contratar a más educadoras del primer ciclo de Infantil, cuando, según sus cálculos, la aportación del Principado para este año permitiría contar con el equivalente a dos jornadas completas más. "Y no sólo no es así, sino que incluso se están demorando en la cobertura de las bajas", criticó el edil.

Según explicó, la plantilla actualmente se compone de 18 trabajadoras a tiempo completo y otras 10 con horario parcial. "Este año como novedad el Principado utiliza un criterio distinto para subvencionar este servicio y lo hacen por número de horas, con una cantidad conforme a las retribuciones que tienen las educadoras del Principado", explicó. Y a Avilés le corresponden 190 horas. "En Oviedo eso determinó la contratación de 19 nuevas educadoras, y en general en todos los municipios se incrementaron las plantillas. Las trabajadoras que estaban a media jornada ganaron horas, y se contrató a más gente".

Según sus cálculos, las 190 horas determinadas por el Principado permitirían en Avilés la contratación del equivalente a dos jornadas completas (a añadir a las 28 ya mencionadas). "Y de hecho esa es la propuesta que hicieron los técnicos de Educación. Sin embargo la realidad que tenemos es muy diferente. Las contrataciones adicionales no existen y en estos momentos hay dos vacantes (una completa y una parcial), por una excedencia y una baja, que están sin cubrir", criticó Abella. El hecho de que el Ayuntamiento no haya aprovechado para contratar más personal es, además, dejar pasar la oportunidad de garantizar la pareja educativa, según expuso.

Además el concejal de Somos añadió que aunque se prometió a las trabajadoras a tiempo parcial incrementar algo su horario (y su retribución, por tanto), tampoco se había hecho hasta ahora.

Las educadoras de Infantil están en el punto de mira desde hace meses por sus reivindicaciones laborales. El gobierno avilesino rechaza, de momento, incluirlas en la relación permanente de puestos de trabajo, con el argumento de que es un servicio que depende del Principado. Ahora el sindicato Avanza aboga por negociar una subida en sus retribuciones.