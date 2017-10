La escuela de Verdicio, a un paso del cierre por la falta de nuevos alumnos

Las escuelas de Santiago de Ambiedes y la de Verdicio, ambas englobadas en el Centro Rural Asociado (CRA) del Cabo Peñas, muestran la cara y la cruz de la enseñanza rural en Gozón. La primera cuenta con 33 alumnos, siete nuevos; mientras que la segunda, con cinco pequeños, tendrá serias dificultades para poder abrir sus puertas el próximo año. El motivo es que dos alumnas de Verdicio, Lidia García y Raquel Heres, dejarán el centro a finales de curso para irse a estudiar al instituto y la ratio mínima por centro impedirá mantener la escuela abierta con tres chavales, Alexandru Herrán, Germán Sirgo y Jimena Díaz. El problema persistiría además al año siguiente porque dos de ellos estudian quinto curso, a dos pasos de la ESO. El despoblamiento rural explica la escasez de alumnos en un aula en el que comenzó sus estudios el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda.

En Santiago de Ambiedes, la situación es bien distinta. La construcción de viviendas ha propiciado un aumento de vecinos. También influye que esta parroquia es la más poblada del concejo tras Luanco, con unos mil residentes. "Las casas están cerca de Avilés y el centro abarca una zona más amplia que la de Verdicio. Aquí vienen críos de Valliniello, Podes, Manzaneda, también alguno de Laviana y Cardo", explica Estela Pérez, una de las maestras.

Susana Suárez es la presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de Santiago de Ambiedes. Destaca las bondades de la escuela rural y dice estar encantada. "El centro tiene el nivel de otros colegios e incluso más alto porque la atención es personalizada con los alumnos", indica. A la hora del recreo, la treintena de niños da muestras de la vitalidad demográfica de la parroquia, frente a otras muy próximas. La comunidad educativa está contenta, pero aunque también tiene sus propias quejas, en este caso por falta de limpieza.

En Verdicio, el lamento es por la falta de alumnos. El maestro José María Gavito hace un llamamiento a padres para que visiten la escuela y se mantenga viva. "En el CRA hay muchas ventajas", apostilla. Los pequeños también critican que el centro en el que se han criado tenga que cerrar sus puertas por falta de alumnos el próximo año. "Me parece mal que tenga que cerrar la escuela, lleva bastantes años, tiene humedades -lo dice mientras señala el techo- pero a mí me gusta", señala Germán Sirgo. "Aquí se aprende más, hay pocos niños y menos barullo", apunta la maestra Mari Luz Gutiérrez. Y añade: "Los críos tienen todas las especialidades a su disposición, tienen logopeda, PT (pedagogía terapeuta), asturiano, religión, educación física,... y una forma de aprender personalizada". Gavito destaca la importancia de "la calidad educativa y humana de los centros rurales" y también la convivencia. La escuela de Verdicio cuenta ahora con cinco alumnos. Sin embargo, Gutiérrez recuerda cuando había quince en una parroquia que actualmente cuenta con unos trescientos vecinos.

Y es que si no hay niños que se matriculen el próximo año en esa escuela rural, Verdicio pasará a engrosar la lista de aulas educativos gozoniegos que han cerrado sus puertas en poco tiempo. Viodo, Cardo, Podes y Manzaneda dejaron de contar con escuela por el mismo problema. "Entendemos a los padres que viven aquí y trabajan ambos y no pueden dejar a los críos en Verdicio. En Luanco tienen comedor", señalan Gavito y Gutiérrez. En Santiago de Ambiedes, esa opinión es compartida, pero no hay ninguna urgencia. "Este aula y todas las del CRA están muy bien, los alumnos no tienen nada que envidiar a otros de colegios convencionales. Tienen de todo y son menos", explica el maestro Rubén Cotarelo, que añade: "El máximo de alumnos en una escuela rural son 16 por aula".

El CRA del Cabo Peñas mantiene abiertos cinco centros repartidos por el concejo. En Santiago de Ambiedes, hay 33 niños; en Bañugues son 25; en San Jorge de Heres son 8; en Verdicio, cinco; y en Laviana, cuatro. "En Laviana, no hay problemas, el aula se mantendrá", señala el director del CRA, Rafael Jiménez, que confía en que Santiago de Ambiedes siga creciendo al alza y Verdicio se mantenga.