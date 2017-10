La primera licencia minera de Arnao data del siglo XVI

El historiador y profesor de la UNED Iván Muñiz López ha recuperado el documento que puede considerarse el inicio oficial de la minería del carbón en España. Se trata de la primera licencia para esta actividad, otorgada por el rey Felipe II el 11 de septiembre de 1593 a Fray Agustín Montero para explotar la mina de carbón de piedra de Arnao.

"Del documento, del siglo XVI, se conocía una noticia de hace doscientos años que lo situaba en algún lugar del Archivo de Simancas, pero desde entonces la licencia era uno de esos grandes enigmas. No se había leído y se desconocían los contenidos auténticos", señaló ayer Muñiz. "He pasado los últimos meses recorriendo los distintos archivos españoles, costeando toda la investigación de mi bolsillo, un proyecto personal en el que he revisado centenares de documentos. Gracias a este esfuerzo he podido recuperar un conjunto extraordinario, como los documentos del proceso de Arnao, las averiguaciones y todos los pasos seguidos a finales del siglo XVI por la corona para saber a ciencia cierta qué había pasado en Arnao y qué podía llegar a pasar a partir de entonces", dijo.

La investigación ha dado forma al libro "La piedra negra. Arnao. Orígenes de la minería del carbón en España" que presentará el viernes en el Valey.