Sale a subasta la concesión del campo de golf por deudas con el Ayuntamiento

La concesión de la gestión del campo de golf de Los Balagares saldrá a subasta para satisfacer las deudas que la empresa Dolabay Erma tiene con el Ayuntamiento de Corvera. La sociedad, que fue en su día la promotora también de la urbanización situada en Truyés (Trasona), tiene cedida la gestión de la instalación durante 50 años, a cambio de 3.000 euros por ejercicio. El alcalde, Iván Fernández, señaló ayer que la firma realizó en su momento una serie de ventas de terrenos y ha generado unas deudas con el Consistorio por las plusvalías de esas transacciones que no ha satisfecho, además de deber el pago de varios impuestos. "Para satisfacer esos pagos, hemos solicitado el embargo de todos los bienes conocidos de la empresa, incluida esta concesión", añadió.

Servicios Tributarios del Principado, dependiente de la Consejería de Hacienda, estima el coste de la concesión en 847.900 euros. "Serían unos 20.000 euros al año, son 1.500 euros al mes, no es tanto, para gestionar un campo de golf, alquilar un local en un centro comercial vale más o menos eso", señaló el Alcalde. El lote incluye el campo de 18 hoyos con 326.776 metros cuadrados y un perímetro de 2.770 metros cuadrados; una nave auxiliar de 424 metros cuadrados, y la casa club con 1.176 metros cuadrados.

"La USPC y el PP regaló a Dolabay Erma el campo del golf, lo que explica también por qué les perdonó el aval de una de las fases de la urbanización de Los Balagares", sentenció el Alcalde. Iván Fernández indicó que peleó para que esta concesión no se realizara: "Cuando estaba en la oposición critiqué este convenio porque me pareció que 3.000 euros al año, 250 euros al mes era una cantidad irrisoria y porque, además, no se actualiza el IPC en una concesión a 50 años. 3.000 euros ya son poco, pero dentro de medios siglo sería todavía más ridículo. Encima tampoco los está pagando".

El campo de golf está funcionando en la actualidad, ya que la empresa promotora de Los Balagares ha subrogado la gestión de la instalación deportiva. De quedar desierta la subasta, la mesa propondrá la adjudicación de la concesión al Ayuntamiento, pero no será aceptada. "Si alguien puja, lo que pague servirá para saldar la deuda con el Ayuntamiento y se quedará la gestión del campo de golf y si no puja nadie seguirán con la misma gestión hasta que salga una nueva subasta", explicó Fernández. La subasta será el 30 de noviembre.