Los centros culturales ofertarán 43 actividades en el último trimestre

Los centros socioculturales de Avilés ofertarán 43 actividades en el último trimestre del año, cinco más que en las mismas fechas de 2016. El programa incluye teatro para todo tipo de públicos, música, cuentacuentos, talleres de animación a la lectura, bebecuentos y como novedad habrá un taller de cine en asturiano. Por centros, en Los Canapés se desarrollarán 19 actividades, una decena en Bances Candamo, y siete en La Xungarosa-La Luz y La Carriona.

El teatro de Los Canapés será la sede del ciclo de Teatro Familiar que acogerá seis espectáculos. Las representaciones, incluidas en el Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias, serán a las 18.00 horas. Los títulos que se podrán disfrutar son los siguientes: "Un duende en las nubes", estreno de la compañía Higiénico Papel Teatro (6 de octubre); "¿De qué color es el sol?", de Kamante Teatro (13 de octubre); "Apestosos pero sabrosos", de David Acera Creaciones (3 de noviembre); "El mundo de Albertito de Roca Suárez" (17 de noviembre), "Cuento de navidad", de Charles Dickens, de Saltantes Teatro (1 de diciembre), y "Piccolo camerino", de Adrián Conde (22 de diciembre). También en el Teatro de Los Canapés tendrá lugar la XI Muestra de Teatro Amateur, con seis obras: "Fabes S. A." (16 de octubre), "No me llames Bernardo que soy Irene" (30 de octubre), "El tonto" (13 de noviembre), "La máquina de retratar de la Compañía Asturiana de Comedias" (20 de noviembre) y "No es tan fácil". Las sesiones serán a las 19.00 horas.