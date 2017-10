La exclusión europea de Jardín de Cantos

"No importamos. Como en Jardín de Cantos viven cuatro gatos, el Ayuntamiento no nos tiene nunca en cuenta". Así de tajantes se muestran los vecinos del barrio avilesino sobre la "marginación" que dicen sentir por parte del Ayuntamiento de Avilés. Antonio Cabrera, expresidente de la asociación vecinal, asegura que "la gota que ha colmado el vaso" es el proyecto con el que Avilés se presentó para optar a los fondos europeos vinculados a la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI). La ciudad logró una ayuda millonaria, pero el barrio no figura en ninguno de los planes de actuación. "Cuando vi que todas las grandes reformas se van para la Luz y Versalles me di cuenta de que los vecinos de aquí no pintamos nada", lamenta el antiguo presidente de la entidad.

Mientras tanto, los vecinos de Jardín de Cantos siguen siendo testigos del declive de sus calles. "Nos hemos quejado tantas veces que ya no nos escucha nadie. Pero nos quejamos porque vivimos en el peor barrio de la comarca, el que menos atención recibe", aseguró Estrella Blanco, propietaria de un bar de la zona. Según ella, los desperfectos más "preocupantes" se encuentran alrededor del colegio Principado. "La finca que lo rodea está llena de zarzas que nadie desbroza. Nos estamos moviendo los vecinos para despejar la maleza en algunas calles porque ya casi no se pasa", lamenta. En su misma línea, se manifiesta la vecina Isolina García, que tilda de "cachondeo" la falta general de limpieza. "Es increíble que tengamos zarzas y basura por la calles en un barrio a diez minutos del centro", sentencia. "Llevamos décadas exigiendo una reforma en profundidad de las calles que nunca acaba de llegar", remata.

Uno de los problemas que más preocupan ahora a los residentes del barrio son las ratas. "Como los contenedores están siempre a reventar, porque el Ayuntamiento los vacía cuando le parece, cada poco tenemos una plaga de ratas. Se cruzan por la carretera y muchas acaban atropelladas", explica Ángel Moreno. "Algo así no pasaría en ningún otro barrio de la comarca. Solo pedimos que se nos trate igual que al resto", protesta Cabrera.

Por otra parte, el pavimento levantado y las aceras abultadas no se limitan, según los vecinos, a los pequeños callejones del interior del barrio. "Parece que pedimos que se nos arregle hasta la esquina más recóndita, pero es que no hay ni una calle en todo el barrio que esté bien", lamenta Cabrera. Ramón González, propietario de un pequeño comercio en la avenida de Lugo, resalta el mal estado de la gran arteria. "Lo que me dicen los clientes es que las baldosas de las aceras están sueltas. Es peligroso porque puede pisar mal y caerte, pero si no te caes y ha llovido durante el día, lo seguro es que te calas entero", explica.

El comerciante también lamenta la falta de estacionamiento en esta zona. "Últimamente vemos mucha policía y muchas multas. Dicen que vienen porque les llaman los usuarios. El problema es que en general no hay sitio donde poder aparcar bien", asegura.

La asociación vecinal de Jardín de Cantos se renovó a finales del pasado año. Su antiguo presidente reconoce que su dimisión se debió en gran parte a esta falta de reformas. "Cuando llevas tantos años trabajando por tu barrio y nadie te hace caso, te cansas. Me pudo la impotencia porque veía que no conseguía nada para mis vecinos", relata. Según él, el citado proyecto de ayudas económicas europeas dentro de la estrategia DUSI fue "la gota que colmó el vaso". "En ese plan ves propuestas de modernización tecnológica, grandes obras en la Luz y en Versalles, mil cosas. Ni un euro para arreglar carreteras que llevan rotas en este barrio años, para limpiarnos las calles o desbrozar", lamenta.

Al mando de la asociación se encuentra ahora Sergio Calzón, que asegura haber pedido por registro al Ayuntamiento la semana pasada una "intervención urgente" en el barrio, sobre todo, en las dos fincas bajo la propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). "Los del banco malo tienen la finca inclinada junto al Colegio Principado y un terreno colindante al Club de Cristalería. Ahí hay la fauna y flora que quieras, es vergonzoso. Pedimos que el Ayuntamiento se encargue de su limpieza y que luego le pase la factura a la Sareb, que nosotros no tenemos la culpa", sentencia. Y destaca que el resto del barrio es competencia municipal. "En el resto de calles el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de excusa. Llevamos décadas indefensos ante el olvido general del barrio", remata.