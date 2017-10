La garza real ya cría en la ría

Tres garzas reales han criado recientemente en Asturias y una de ellas lo ha hecho en la ría de Avilés, una muestra de que se está recuperando el estuario que destrozó la explosión industrial de mediados del siglo pasado. El martín pescador, especie más habitual en la región, no solo ha criado, sino que son al menos nueve los ejemplares que han avistado en los últimos días los integrantes del grupo de ornitología Mavea, que ayer celebró el Día Mundial de las Aves con una serie de actividades que congregaron a más de un centenar de personas, la mayoría familias, en el aula de interpretación de Zeluán y la Ensenada de Llodero.

La jornada comenzó a las diez de la mañana en el viejo Hospitalillo de Ensidesa, punto de partida de una salida ornitológica guiada en la que los participantes pudieron contemplar varias aves, entre ellas, un ánade real, una garceta común, un cormorán y hasta un martín pescador.

"Tenemos más martines pescadores que nunca, hemos llegado a contabilizar nueve. Los grupos están entusiasmados porque hemos tenido un factor suerte y en la salida hemos visto las aves muy bien", explicó Fran Baena, de Mavea.

El centro neurálgico de la celebración del Día Mundial de las Aves estuvo en el aula de interpretación de Zeluán y la Ensenada de Llodero. Alejandro Peláez, presidente de Mavea, fue el encargado de explicar el contenido del museo en miniatura sobre la riqueza natural de la ría avilesina a las numerosas personas que participaron en la jornada de puertas abiertas de ayer.

Las hermanas Alba y Marina Monforte descubrieron junto a su padre el aula de interpretación. "Es la primera vez que estamos aquí. A mí me han gustado mucho los pajaritos y he aprendido que no se les puede hacer daño", señaló la primera. Lara Fernández se quedó con ganas de repetir, los mayores se interesaron por la migración de las aves y los más pequeños disfrutaron con los prismáticos. Su uso, precisamente, fue objeto de uno de los talleres que impartieron ayer los integrantes de Mavea. El segundo, dirigido al público infantil, consistió en realizar pájaros de papel.

Los integrantes del Grupo Mavea valoraron la respuesta que ha tenido esta edición del Día Mundial de las Aves. El aula de interpretación de Zeluán y Llodero abrió al público el pasado mayo en el aparcamiento de San Balandrán.