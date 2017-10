Izquierda Socialista, reforzada en el congreso regional, prepara lista en Avilés

La corriente de Izquierda Socialista, reforzada en el congreso regional de la FSA que se celebró este fin de semana, medita presentar una lista en Avilés para ocupar la secretaría general. Así, según señala el portavoz, Pablo Castañón, de no haber una alternativa a la lista oficial -que presumiblemente liderará el actual secretario general, Luis Ramón Fernández Huerga-, esta corriente lanzará la suya, aunque todavía no hay un candidato claro. "No podemos robar el debate a la militancia", advirtió. El otro sector, el "sanchista", podría tener también su propia candidatura, aunque el nombre de Fernando Prendes, que era el que sonaba con más fuerza para liderarla, ha quedado invalidado, en opinión de algunos afiliados, al ser uno de los avilesinos elegidos para la nueva ejecutiva de la FSA, ya que las normas no permiten concentrar cargos.

Izquierda Socialista, minoritaria dentro del PSOE asturiano, ha logrado en este último congreso tener, por estatutos, ocho miembros con voz y voto en el consejo, algo inédito; ya que, hasta ahora, podía contar con siete, pero sin voto. Además, logró sacar adelante la mayor parte de las enmiendas que llevó a las comisiones. La más importante, sobre la eutanasia y la muerte digna, la defendió la avilesina Mari Paz González. La única enmienda que obtuvo el rechazo de la asamblea fue la relacionada con la laicidad, el federalismo y la república. "Seguiremos trabajando en ella", aseguró González.

Otro objetivo que se plantea esta corriente, a nivel regional, para presentar una alternativa de cara a las próximas elecciones autonómicas, y regular su propio funcionamiento.

Los avilesinos

El municipio cuenta, desde este fin de semana, con siete avilesinos en los órganos de dirección de la Federación Socialista Asturiana, que tiene como nuevo secretario general a Adrián Barbón. Así, en la ejecutiva están el ya mencionado Fernando Prendes (responsable de Empleo y Relaciones Laborales) y Ana Suárez (Sanidad); ambos forman parte también del comité autonómico, en el que figuran otros cinco delegados avilesinos: Manuel Campa (secretario de organización de Avilés, además de concejal y jefe de campaña del rival de Adrián Barbón en las primarias, José María Pérez), Iván López (UGT), Francisco Gabriel Sánchez (SOMA), Jesusa Antón (miembro de la candidatura de Mariví Monteserín en las últimas elecciones municipales) y Mari Paz González (Izquierda Socialista).

Con la pugna regional resuelta, al PSOE avilesino le toca ahora deshojar su margarita. La agrupación se distinguió por apoyar de forma mayoritaria al candidato que perdió ese proceso, a diferencia de la mayor parte de agrupaciones de Asturias, y como viene siendo habitual, por otra parte, en las primarias socialistas. Ahora la línea "oficial", que encabeza el secretario general Luis Ramón Fernández Huerga, tiene por delante el reto de revalidar la mayoría frente a los sectores críticos: sanchistas e Izquierda Socialista. El equilibrio de fuerzas podría variar respecto de la última votación, en la que José María Pérez ganó a Barbón por 148 a 96, ya que parte de UGT podría dejar de apoyar al sector oficial si hay una candidatura alternativa que les satisfaga.