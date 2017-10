"A Soto del Barco, nunca jamás vinieron los de esa empresa", afirma el Alcalde

"Nunca jamás vinieron a Soto del Barco los de esa empresa (Aquagest)", aseguró ayer Jaime Menéndez Corrales, alcalde del municipio asturiano desde 1991. Según la Agencia Tributaria, Joaquín Fernández, exvicesecretrario de comunicación del PP y empleado de la empresa catalana, señaló ese municipio como uno a los que se les podría ofrecer una "ayudina" con el fin de facilitar el acceso a la gestión del servicio público de agua. "Nunca vinieron porque nunca pidieron venir, ni nunca les llamamos", añadió el veterano Regidor. De este modo, quiso aclarar la aparición del concejo en el informe de la Agencia Tributaria que ayer desveló LA NUEVA ESPAÑA. "Mientras yo siga siendo alcalde de Soto del Barco, el servicio de agua va a seguir siendo público", remató.

La Agencia Tributaria remitió a la magistrada titular del juzgado Número 1 de Lugo un documento que tituló: "Informe instruido por funcionarios de vigilancia aduanera sobre la piscina de Corvera". En este documento, se recogía el plan para acceder a una serie de municipios del Principado. Este informe es de febrero de 2010 y en él se señala a Soto del Barco como proclive a recibir "una ayudina" por parte de Aquagest (los otros municipios señalados por la empresa catalana son Pravia y Nava). "Ni conocemos a la empresa, ni nunca pensamos en la posibilidad de privatizar el servicio", insistió Menéndez Corrales. "La ley nos obliga a contratar a una empresa para que analice la calidad del agua. Eso lo hace en Soto del Barco la empresa Aqualia. Eso es lo único que tenemos privatizado. El servicio funciona bien", subrayó el alcalde sotobarquense. "Nosotros nunca hemos tenido la tentación de participar en el juego de la privatización y ellos debían de saberlo. No digo que no pensaran abordarnos, pero nunca lo hicieron. Nosotros no jugamos a eso", concluyó el Alcalde.