Somos e IU proponen un IBI más gravoso para los bienes de uso no residencial

Los grupos municipales de Somos e Izquierda Unida instan al gobierno local a implantar de forma progresiva un IBI diferenciado para que la subida del recibo de la "contribución" tenga un mayor impacto en las grandes empresas que en los vecinos. Así, frente a la rebaja del tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles hasta el 0,70 que propone el PSOE, Somos aboga por hasta cinco tipos marginales. En el caso de los bienes de uso no residencial, la formación morada plantea aplicar un tipo del 0,75 por ciento a los inmuebles cuyo valor catastral sea superior a un millón de euros y también aumentar en un 1,3 por ciento el gravamen a los bienes inmuebles urbanos de uso "solar" cuyo valor catastral sea superior a 135.800 euros. Somos pone encima de la mesa, además, que se bonifique la cuota hasta en un 95 por ciento a los inmuebles "en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo". Con su propuesta, Somos dice que "la recaudación adicional a la del ejercicio actual sería cercana a los 400.000 euros".

Respecto al IBI, IU propone una congelación real y no sólo bajar el tipo para moderar ligeramente la subida catastral, como quiere el gobierno. Ambos grupos se reunieron ayer con la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, para trasladarle sus ideas. Tendrán una contestación el lunes.

Somos incide en otro impuesto, el de Actividades Económicas (IAE), y plantea al PSOE dos bonificaciones. La primera, "para la creación de empleo de calidad" y, la segunda, para las empresas que desarrollen actividades declaradas de interés por el Pleno. Respecto a los precios públicos, la formación morada propone establecer un sistema de bonificación en la prestación del servicio de comedor de los colegios para corregir los errores de salto así como un cambio en las bonificaciones de la ordenanza que regula el precio de las escuelas infantiles de 0 a 3 años "para que más familias accedan a las ayudas".

IU también plantea al gobierno cambios en la tasa del agua. Así, quiere implantar una tarifa específica de consumo para oficinas, despachos y pymes. Su portavoz, Llarina González, agradeció que el PP se sumara a esa petición. "Nos alegramos que se sumen, ellos que defendieron la privatización; tendrían que reflexionar sobre las consecuencias de sus votos". Además, IU se interesó por la tarifa que tendrán que pagar las eléctricas por los tendidos sobre la ciudad, una ordenanza aún en fase de elaboración: "Somos escépticos, si todavía no tienen la información de las empresas a una semana vista no van a poder completar el trabajo; no creemos que lleguen a tiempo".