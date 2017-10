La obra de la Escuela de Arte se reanudará en noviembre, asegura el consejero de Educación

"Estamos en la fase final de la modificación del proyecto de construcción de la Escuela de Arte y prevemos que el próximo mes se inicien con seguridad las obras para finalizarlas en los primeros meses del año que viene, equipar la escuela y poder proceder luego a su inauguración", aseguró el Consejero de Educación Genaro Alonso, que ayer participó en Avilés en la apertura del curso escolar de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Asturias. "Respecto a la segunda fase, nuestro compromiso en principio es incluir en el anteproyecto de los presupuestos para el próximo año una partida para la elaboración del proyecto técnico", añadió el responsable de la política educativa del Gobierno del Principado.

La Consejería de Educación eligió la Escuela Oficial de Idiomas de Avilés para celebrar la apertura del curso en todo el Principado. "Tenemos ocho escuelas repartidas por Asturias y los datos de matrícula aún son provisionales, pero por la estimación que tenemos van a ser muy similares a las del año pasado", aseguró Alonso. "Las escuelas están apostando fuerte por los idiomas: inglés, francés, alemán y chino. Creemos que esto es un factor de calidad del sistema educativo, máxime cuando este año también se implantan cursos para profesores que luego imparten en los centros enseñanzas bilingües en francés o en inglés", añadió el Consejero. En la Escuela de Idiomas de Avilés se imparten cursos de alemán, francés, inglés presencial, inglés a distancia, inglés para profesores y chino. En total, cuenta con 1.321 alumnos. La novedad del curso en el centro avilesino es que echa a andar el nivel avanzado de inglés a distancia (That's English).

Incidente del cuchillo

Respecto al hecho de que el incidente protagonizado por un alumno avilesino de Secundaria que sacó en clase un cuchillo de su mochila, lo que asustó a sus compañeros y a su profesora, se haya vinculado a la falta de personal por los recortes educativos el Consejero indicó: "No hay causa-efecto entre un incidente como el del cuchillo y la falta de recursos. Los centros docentes son centros vivos y el conflicto forma parte de la convivencia diaria. Por lo tanto, imputar un incidente a la carencia o no de profesorado me parece, cuando menos, un poco arbitrario", recalcó el responsable político asturiano. Estas palabras las pronunció previamente a la inauguración del curso escolar. "Nosotros estamos dotando los centros con todos los recursos humanos que entendemos que se necesitan: es nuestro compromiso. Para nosotros no hay ninguna directriz de ahorro. Todo lo contrario: nuestra apuesta es por la escuela pública asturiana y así seguirá siendo", añadió el Consejero.