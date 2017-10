Pesca cerrará la próxima semana la campaña del bonito al agotarse el cupo

La costera del bonito, una de las más importantes del año, llega a su fin. El Ministerio de Agricultura y Pesca advirtió ayer al sector de que a partir del viernes 13 de octubre ya no podrá ni faenar ni mantener piezas de esa especie en sus embarcaciones y solo podrán desembarcar "las cantidades capturadas y declaradas antes de la fecha del cierre precautorio" so pena de sanción. La Dirección General de Ordenación Pesquera estima que en los próximos días la flota alcance el cien por ciento de la cuota prevista de bonito del Norte para toda la flota española: 14.196.452 kilos. A día de ayer, el consumo computado era del 90,73 por ciento, según fuentes oficiales.

El presidente de la Federación regional de Cofradías, Dimas García, mostró su preocupación por este cierre de la pesquería y confía que no sea el preludio de la aplicación de un cupo para el bonito del Norte por comunidades autónomas, similar al de otras especies. "Nosotros queremos que se siga pescando como hasta ahora y esperamos que no se empiece a hablar de repartir esa especie también por cupos. Ya se lo dijimos al Secretario General de Pesca. Aquí no hay pesca olímpica, como aseguran algunos", afirmó Dimas García.

Sardina

El Boletín Oficial del Estado (BOE), por otro lado, publicó ayer la resolución por la que el Ministerio de Agricultura y Pesca reabrió la pesquería de sardina el pasado 25 de septiembre para los barcos del Cantábrico y Noroeste, apenas diez días después de haberla cerrado por haber agotado los barcos los cupos para agosto y septiembre.

La previsión era que el caladero no se volviera a abrir hasta el 1 de octubre, pero la flota solicitó anticiparse a esa fecha para "aprovechar mejor los precios de venta de las últimas semanas de verano, reduciendo en parte el cupo para evitar el agotamiento prematuro de la cuota restante". Así, el tope semanal para la flota de cerco del Cantábrico y noroeste es de mil kilos por embarcación de cerco del Cantábrico y Noroeste.