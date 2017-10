El PP avilesino consigue 200 nuevos afiliados en apenas cuatro meses

El Partido Popular de Avilés vivió ayer un día grande. La inauguración de su nueva sede, en la calle González Abarca, le permitió reunir a una buena parte de los nuevos afiliados de la formación, que dejaron pequeño el espacio. El presidente de la gestora, Pedro de Rueda, acompañado de Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias, afirmó satisfecho que desde el pasado junio ya se han registrado unos 200 nuevos militantes. "Ha entrado mucha gente que tenía ganas de estar y que por motivaciones personales no lo hizo antes. Es sorprendente la cantidad de personas que vienen con entusiasmo a este nuevo PP de Avilés", afirmó De Rueda. Ayer se pudo ver a antiguos concejales de la formación, algunos miembros del único gobierno que los populares tuvieron en la ciudad, y muchas caras desconocidas hasta ahora.

Respecto a la convocatoria del congreso local, De Rueda aseguró que lo intentarán dilatar "lo menos posible", aunque sin dar fechas. Eso sí, negó que esa decisión tenga que ver con la consecución de más afiliados para "equilibrar" fuerzas con el grupo crítico con la gestora, afines a la anterior dirección local de Carmen Rodríguez Maniega y Joaquín Aréstegui. "Cuando el PP de Avilés tenga un partido lo suficientemente fuerte -y estamos en el camino- lo haremos. No se trata de un equilibrio de afiliados, sino de reunir un equipo, de abrir las puertas y de que esté representada toda la sociedad avilesina, que creo que hasta ahora no lo estaba", manifestó el presidente de la gestora. El objetivo final: la alcaldía del Ayuntamiento de Avilés y gobernar.

Mercedes Fernández reconoció la labor que están haciendo tanto Pedro de Rueda como los concejales, encabezados por Carlos Rodríguez de la Torre, para "abrir las puertas del PP. "El objetivo es gobernar, tener una mayoría suficiente en Avilés que nos permita cambiar la ciudad, modernizarla, decirles a los avilesinos que se puede hacer política de otra forma, que Avilés tiene que tener un protagonismo social e institucional en Asturias que desgraciadamente no tiene. También que se pueden tener menos impuestos y gestionar mejor los intereses generales de los avilesino, que se pueden hacer políticas sociales y una política diáfana y transparente desde el Ayuntamiento", afirmó la presidenta del PP asturiano.

Fernández confía además que los militantes y afiliados de Avilés colaboren "de forma activa" para conseguir, en Asturias, dar el relevo "a un socialismo que está caduco, trasnochado, seco de iniciativas, falto de ideas para Asturias y que ha dado la espalda con sus políticas pasadas y de los años 80 a la nueva política asturiana, que tiene nuevos planteamiento y necesidades". "No gobiernan para la inmensa mayoría de los asturianos, ni para la clase media. Nos fríen a impuestos, gastan el dinero como si no tuviese fin y luego dicen que no hay otra forma de hacer política. Sí la hay, con rigor, con seriedad, con contención del gasto y exprimiendo menos a la gente con los impuestos", arengó la líder de los populares.

Mercedes Fernández no quiso dejar pasar la ocasión sin hablar de la situación de crisis en Cataluña y llamó a "no dejarse engañar por la cantinela de los que dicen que hacen falta árbitros y mediadores". "Lo que hace falta es estar dentro de la ley y la Constitución, respetando las reglas democráticas en un país democrático como el nuestro". La presidenta del PP regional realizó una "defensa indubitada" del PP y los partidos constitucionalistas hacia la unidad de España "por las ansias de secesionismo de Puigdemont". Valoró, en ese sentido, el discurso del rey Felipe VI y mostró su confianza en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Fuera de la ley no hay democracia ni orden", aseveró.