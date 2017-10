El Principado alegará contra el plan del Gobierno de recortar los bonos eléctricos

El Principado presentará alegaciones contra el borrador del Gobierno de España en el que figura la pretensión oficial de recortar el período de vigencia de la subasta de interrumpibilidad de 12 a 5 meses, un plan que tiene en las exigencias competitivas de la Unión Europea (UE) su causa última. "Se entiende que se está creando un marco diferente al actual, un proceso que entrará en vigor después de mayo del año que viene", explicó el Consejero de Industria, Isaac Pola, que se reúne esta mañana con el secretario de Estado de Energía con el fin de conocer de primera mano los motivos para reducir el período de vigencia de la interrumpibilidad. Pola no quiso calificar el plan. "Tenemos que ser prudentes", destacó el responsable de la política industrial del Principado.

Quien sí manifestó su parecer ante el contenido del borrador -que todavía se tiene que discutir- fue Mariví Monteserín, la Alcaldesa de Avilés: "No me gusta. Desde la comarca de Avilés siempre hemos pedido al Gobierno que este tema ha de tener una solución estable en el tiempo; no puede ser que cada año estemos sumidos en la incertidumbre", señaló. Una posición semejante a la de Monteserín es la que tiene la Asociación Española de Grandes Consumidores de Energía (AEGE). "Necesitamos un nuevo marco que dé una solución energética a nuestras grandes industrias, somos la comarca de España donde más repercute esta decisión", apuntó Monteserín.

Carmen Conde, concejala de Izquierda Unida (IU), recordó que la coalición a la que pertenece siempre fue crítica con el método de la subasta de interrumpibilidad. "No es la solución, nos parece un despropósito para las empresas y más sí prospera la idea de rebajarla a cinco meses", apuntó.

El polémico borrador es obra de la Comisión de los Mercados y de la Competencia, que lo remitió al Ministerio de Energía y este, a su vez, al Consejo Consultivo Eléctrico, en el que están sentados los representantes de las comunidades autónomas.