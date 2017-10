La reubicación de la polémica marquesina de La Rocica costaría unos 149.000 euros

El traslado de la marquesina de La Rocica costaría a las arcas municipales unos 149.000 euros. La Alcaldesa, Mariví Monteserín, comunicó ayer a los grupos de la oposición el resultado del informe técnico elaborado por una ingeniería, que constata que mover la visera es "viable siempre que sea ejecutado por empresas especialistas en el izado de elementos pesados". No obstante, no está garantizado al cien por ciento que no haya desperfectos en la estructura una vez que se produzca el traslado a la calle Monte Viso, que es la ubicación elegida.

Según enumeró la Alcaldesa, la redacción del estudio y del proyecto técnico para mover la visera costaría unos 13.000 euros y la obra en sí, 135.484 euros más. "Nos enfrentamos a dos dificultades. La primera, de presupuesto, porque ahora no tenemos ese dinero y habría que buscarlo y sacarlo de otras partidas. La segunda, que ese traslado requiere de un proceso de licitación y esto conlleva unos tiempos administrativos: hay que sacarlo a concurso, adjudicarlo... El coste es importante y el tiempo, también", afirmó la Alcaldesa.

Los grupos municipales se volverán a reunir la próxima semana para decidir, "de la forma más consensuada posible", si al final se realiza el traslado o se derriba la visera. De cambiar de lugar, los procesos administrativos implicarían un retraso de la obra de reurbanización en ese tramo de Santa Apolonia, que es donde se construirá una rotonda. "Tendremos que armonizar con la empresa cómo ejecutar los trabajos", dijo la Alcaldesa.

La Universidad de Oviedo dio ayer un espaldarazo a los defensores de la marquesina. En un comunicado afirmó que la visera es un "ejemplo de la arquitectura funcional del Movimiento Moderno, un hito singular del empleo de materiales industriales y diseños limpios". "Merece conservarse tanto con su fisonomía como en una ubicación acorde con su función original", asegura Ana María Fernández, directora del departamento de Historia del Arte y Musicología.

Los grupos de la oposición, por su parte, reprocharon al gobierno avilesino que mintiera tanto sobre el presupuesto de mover la marquesina como por las razones dadas en su día para no hacerlo. "Seguimos pensando que la mejor opción es mantener la marquesina donde está. No obstante, estamos moderadamente satisfechos porque la vamos a salvar desplazándola a la calle Monte Viso", afirmó ayer Francisco Zarracina, concejal del PP. El portavoz popular Carlos Rodríguez de la Torre aseguró, no obstante, que la decisión del PP la tomará de forma conjunta todo el grupo en los próximos días. Zarracina acusó al PSOE de haber "exagerado" el coste de ese traslado.

David Salcines, portavoz de Somos, por su parte, afirmó que el informe "saca los colores" al gobierno local: "Los datos demuestran que el derribo de la marquesina fue una decisión política y no técnica. El PSOE ha engañado a la ciudadanía y a los concejales cuando afirmó que dado el peso de la estructura, debido a la existencia de una gran zapata, el riesgo de traslado era muy elevado".

"Ha resultado sorprendente ver que no hay una gran zapata sino cuatro que no presentan continuidad. El peso de la estructura pasa de 80 toneladas a solo 22,1, por lo que no necesitaría un transporte especial, como también se afirmó", aseveró Salcines. El portavoz de Somos lamentó, además, que el estudio no incluyera la posibilidad de dejar la marquesina en la misma calle.

Izquierda Unida también fue crítica con el PSOE. Llarina González, su portavoz, recriminó al gobierno su falta de "liderazgo" al no querer dar su opinión sobre qué hacer con la marquesina. Acusó, además, a los socialistas de "mentir descaradamente" al alertar de que mover la visera supondría "destrozar las arcas municipales y casi perder los fondos Dusi . "Al final se ha visto que es un traslado de 22 toneladas, por lo que las empresas de grandes estructuras pueden hacerlo. Solo querían transmitir miedo", censuró.

"Desde Ganemos Avilés queremos manifestar nuestra repulsa hacia una forma de hacer política que se basa en la suposición, en el engaño a la ciudadanía y en intentar de esta manera cargar de responsabilidad a los demás grupos y a los vecinos que realizan sus reclamaciones", aseveró Agustín Sánchez.