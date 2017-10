¿Qué hacer hoy en la comarca de Avilés?

Pedro Menéndez "pasea" por Avilés. La Asociación de Vecinos "Pedro Menéndez" organiza un año más la recreación del alistamiento que realizó el Adelantado por las calles de Avilés, interpretado por Pablo Castaño. Hoy, Pedro Menéndez acudirá a las 13.00 horas a Sabugo y, a partir de las 18.30 horas, se paseará por las calles céntricas de la villa.

Amanda Coogan en el Niemeyer. La artista contemporánea irlandesa Amanda Coogan inauguró ayer su exposición "I´ll sing you a song from around the town", que recoge 13 piezas escultóricas pertenecientes a varias de sus actuaciones en directo, en el Centro Niemeyer.

Exposición del Camino de Santiago. El Museo de Historia Urbana de Avilés mantendrá abierta su exposición informativa sobre el Camino de Santiago, dentro de las jornadas "La ruta de las estrellas" que se celebró esta semana. La entrada es libre.

Teatro en el Palacio Valdés. La obra "Hermanas", la nueva producción de la compañía "El Callejón del Gato", se estrena a las 20.15 horas, en el teatro Palacio Valdés.

Ópera en el Niemeyer. El Centro Niemeyer proyecta hoy la ópera "Nabucco" en la pantalla de cine del recinto. La obra de Giuseppe Verdi se podrá ver en dos sesiones, a las 16.00 y 20.00 horas.

Teatro en Piedras Blancas (Castrillón). El grupo de teatro "Kumen" pondrá hoy en escena la obra "Yo Claudio", a las 20.00 horas, en el Centro Cultural Valey de Piedras Blancas. La entrada cuesta 4 euros.

Taller de cine en asturiano. La biblioteca de La Luz ofrece hoy su taller de cine gratuito para jóvenes entre 10 y 16 años denominado "Fai´l to propiu curtiometraxe". La actividad, que comenzará a las 11.30 horas, exige una inscripción previa en el centro.