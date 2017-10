"Pedaleavilés" organiza hoy un paseo a dos ruedas por el concejo para promover el uso de la bicicleta

El grupo de usuario de bicicleta "Pedaleavilés" organiza hoy un paseo a dos ruedas por la villa para promover este método de transporte como "el más eficiente y rápido" para circular, así como el que consigue un entorno "más amable, limpio, sin contaminación y saludable", según explican desde el colectivo. La ruta partirá desde El Parche a las 11.00 horas y recorrerá diversos lugares de la ciudad. Será un paseo tranquilo y no competitivo, aunque la organización recomienda que no participen niños ni niñas que no estén habituados al uso de la bicicleta. Asimismo, los menores de 16 años participantes estarán obligados a llevar casco de protección. Para no retrasar la partida, "Pedaleavilés" ruega que los asistentes acudan al punto de encuentro con quince minutos de antelación.