El PSOE reclama la limpieza "urgente" de los ríos antes de las lluvias del invierno

El PSOE castrillonense ha reclamado al gobierno local de IU que solicite y negocie urgentemente con la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) la puesta en marcha de un plan destinado a la conservación y limpieza de los cauces de los ríos y arroyos del concejo antes de la llegada de las lluvias y los temporales invernales.

"La limpieza de los ríos es una cuestión ciertamente compleja: qué limpiar, en qué tramos y cómo hacerlo para evitar el desbordamiento sin causar daños en la flora y la fauna que éstos atesoran", señaló el portavoz municipal del PSOE, Jesús Cabrales.

"Es urgente efectuar una limpieza exhaustiva de las cuencas de las que es responsable la Confederación Hidrográfica, pero no es menos cierto que el Ayuntamiento debe de realizar un control y una limpieza preventiva y no lo hace. No es de recibo la falta de colaboración de la Alcaldesa, Yasmina Triguero, y de la Confederación Hidrográfica. Les pedimos que trabajen en conjunto como es su deber por el bien de los vecinos y el medio ambiente", manifestó.

El dirigente socialista visitó recientemente el barrio de la Lata para ver el estado del río Ferrota a su paso por el barrio. "Los vecinos se quejan, con razón, de los malos olores y de la presencia de ratas e insectos en la zona debido a la falta de mantenimiento. En algunos tramos del cauce ya casi no se puede ver el agua", dijo.

"Nos preguntamos quién tiene el deber de limpiar los cauces de los ríos y arroyos y también, quién asume los daños ocasionados por la falta de limpieza, como las inundaciones", indicó.

Los vecinos reclaman la limpieza del Raíces a su paso por Salinas. La situación del cauce sostienen que es "peligrosa" porque está lleno de troncos, ramas y maleza, denuncian los afectados.

Los vecinos sostienen que el cauce debería limpiarse todos los años, pero "no es así". "La limpieza del río corresponde a la Confederación Hidrográfica, pero el Ayuntamiento de Castrillón debería reclamar que se realice urgentemente porque pueden producirse inundaciones si llueve fuerte que lloverá", se quejan los vecinos. Las obras del saneamiento que se están realizan en un tramo del Raíces, "no deberían paralizar la limpieza", dicen.