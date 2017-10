Gozón quiere ampliar el tope que limita el tamaño de las explotaciones ganaderas

El número de explotaciones ganaderas en el concejo ha disminuido considerablemente en los últimos años. Sin embargo, las que continúan adelante cuentan cada vez con más cantidad de reses, principalmente, de ganado vacuno. Algunos de los propietarios de esas ganaderías quieren ampliar sus instalaciones pero se topan con diversas trabas que el Ayuntamiento quiere solucionar de acuerdo con ayuda de las consejerías de Infraestructuras y Medio Ambiente y Agroganadería y de la CUOTA.

Según la normativa actual, las explotaciones ganaderas situadas en un núcleo rural han de tener como máximo una extensión de 1.200 metros cuadrados (0,12 hectáreas) en los que se incluye el terreno, la vivienda y las construcciones adyacentes, como el hórreo. En el caso de las ganaderías situadas sobre suelo no urbanizable de interés agrario, la extensión máxima es de 2.000 metros cuadrados. "Queremos que se amplíen esos márgenes y que los ganaderos puedan ampliar sus instalaciones en terrenos anexos. Si el ganadero posee fincas, ¿por qué no va a poder ampliar su explotación?", pregunta el Alcalde, Jorge Suárez, quien explica además que, actualmente, las ganaderías que quieren ampliar sus instalaciones han de acogerse a un plan especial, pero que el mismo "no ofrece garantías de poder aplicarse". De ahí que Suárez quiera dar una solución a los agricultores y ganaderos de cara a la ampliación de sus instalaciones, teniendo en cuenta además que Gozón es uno de los principales concejos de Asturias en este sector.

En la actualidad, el concejo más septentrional de Asturias cuenta con 181 ganaderías registradas. De ese total, 49 tienen más de 1.000 metros cuadrados construidos. "De esas 49, 25 están situadas en núcleo rural con 1.200 metros cuadrados construidos con las viviendas incluidas; el resto, están situadas en suelo no urbanizable de interés agrario, de las que 9 ya tienen construido más de 2.000 metros y las 15 restantes tienen construido entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados", pormenoriza Jorge Suárez.