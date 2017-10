Un avilesino da la hora en Twitter a base de "tongs"

La red social de mensajería breve "Twitter" cuenta con un usuario bajo el nombre de "El Reloj de Avilés" que, por algún motivo, ha visto necesario dar las horas. Como si la cronología avilesina se desarrollase en un orden distinto al del resto de ciudades, el dueño de esta cuenta publica un "tong" por cada hora del día. A mediodía, doce "tongs". Después, un "tong". Y así.

El mecanismo es, por tanto, sencillo. El usuario, que en su foto de perfil muestra la esfera blanca del ayuntamiento de la villa y en su portada una panorámica del Niemeyer, publica cada hora el número de "tongs" correspondientes al momento. Con puntualidad germana, eso sí, pero siempre de la misma forma. La única excepción en la narrativa del relojero se produce diariamente a las 14.22 horas, momento en el que el espíritu capicúa se apodera del usuario y rompe su temática de campanadas para publicar un escueto "2.22".

Para los todavía más despistados, cada publicación suele ir acompañada de un positivo hashtag que indica el día de la semana: "Tong, tong, tong. #Felizmartes". En los días más generosos el tweet incluye también la etiqueta #Avilés, para, se supone, ubicar geográficamente al afortunado lector.

Parece que el servicio público y gratuito del medidor del tiempo avilesino, que en su biografía asume voluntariamente su labor municipal y se define como "el reloj del Ayuntamiento de Avilés", no está causando especial furor en las redes sociales: el sacrificado tuitero cuenta en estos momentos con tan solo 13 seguidores. Su tesón, no obstante, no parece verse influida. Lleva más de 17.000 tweets dando las horas desde la apertura de la cuenta el pasado abril.

Lo curioso es que, indagando en los contados seguidores del reloj, se encuentra una cuenta denominada "Relojes de España", que lleva sin actualizarse desde hace dos años. Ahí, no obstante, la cuenta comparte el nombre de otros usuarios que realizan esta misma labor divulgativa del tiempo en otras ciudades. Así se descubre que el reloj del Ayuntamiento de Valladolid da las horas tuiteras a golpe de "pon". El reloj del cabildo de Santa Cruz de Tenerife, "ton". El del campanario de la Iglesia San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz, "bong". El de la fachada del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, "talón". El de Valencia, "talán". Varias de estas cuentas superan los 300 seguidores.