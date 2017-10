San Jorge le echa mano al arte

En San Jorge de Heres hay mucho arte. Las manos de los participantes en el taller de manualidades crean "joyas" de cestería, restauran muebles y lo que se les ponga delante; también se desenvuelven a la perfección con el estaño. María Jesús Rayón, profesora jubilada de Artes y Oficios de Avilés, es la encargada de las clases. Ama las manualidades y así lo transmite a sus alumnas. No cobra por ello y sonríe al tiempo que explica las actividades que realizan en el taller situado en la Casa parroquial de San Jorge.

"Hacemos de todo, restauramos, hacemos piezas de artesanía de madera, de cristal y si nos podemos, cosemos, bordamos, cada persona que haga lo que quiera", dice la avilesina que se desplaza una vez a la semana a San Jorge para compartir la tarde con sus amigas. El pasado sábado comenzaron las clases de manualidades. Las alumnas están encantadas con María Jesús. "Es una artista", señala. "Tengo una casa en la parroquia y las vecinas me veían hacer manualidades, entonces fue cuando me propusieron impartir el taller y me encantó", añade la docente.

Desde aquel año, ya han pasado cinco, los mismos que cumple el taller de San Jorge. En un principio, nació para conseguir fondos para reparar el club Apolo, un edificio ubicado en el entorno de la iglesia que los vecinos llevan años restaurando.

Elia Fernández pasa los veranos en San Jorge. Es de Oviedo y a partir del próximo mes tendrá que desplazarse a su parroquia de adopción para seguir asistiendo al cursillo. Teresa Martínez vive en el pueblo y se animó a participar para mantenerse ocupada y pasar una tarde agradable. "Tomamos café, merendamos, hay muy buen ambiente", indica.

Este grupo asistirá el próximo día 31 de octubre a Luanco para participar en la muestra de artesanía local que ha organizado el Ayuntamiento en el parque Zapardel. "Llevaremos cestería, muebles restaurados, piezas de estaño y dos trajes regionales que bordamos aquí", cuentan María Jesús Rayón y Flor Álvarez.

Esta última es la encargada de impartir el curso de cestería que se desarrolla los martes por la tarde. A la sesión inaugural del taller de manualidades de San Jorge, que tuvo lugar el pasado sábado, también acudieron Pilar Granda, Nedy Riesgo, Pilar Menéndez, Charo González, Marcelino Rodríguez y la pequeña Nerea Fernández. Quien faltó a la cita fue Maruja Alonso, "Maruja Pesgana", que es una de las maestras cesteras de San Jorge de Heres a sus más de ochenta años. "Y con un gran sentido del humor", recalcan las participantes en esta iniciativa.