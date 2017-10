Los vecinos, con el apoyo de IU, recogerán firmas para paralizar el tanatorio

Los vecinos de Los Balagares, Overo y el Grupo San Román se reunieron ayer con los concejales de Izquierda Unida, Sara Paz Suárez y David Leis, para hablar del proyecto que el gobierno del PSOE ha puesto en marcha para construir un tanatorio en un terreno de Truyés. "Los vecinos nos han hecho saber que no quieren el tanatorio al lado de sus casas y que recogerán firmas para paralizar el proyecto", señaló Suárez, portavoz de IU, que afirma que unas 40 personas estuvieron en la reunión en la que los concejales explicaron lo que saben del proyecto.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Jorge Suárez, afirmó que el proceso para la construcción del tanatorio ha sido transparente en contra de lo que denunció IU: "No ocultamos nada, desde un principio anunciamos nuestras intenciones, aclarando además que la venta de los terrenos se haría mediante un proceso de subasta pública, aclaramos que el tanatorio no llevaría crematorio y atendimos a vecinos de los Balagares a nivel particular".

El portavoz acusa de demagogia a la coalición. "IU está en su derecho de criticar lo que quiera, le puede gustar o no el proyecto y la ubicación, pero lo que no vamos a permitir es que su demagogia tape nuestra total transparencia, el PGOU -que recogía que el terreno podían desarrollarse con industria media- fue aprobado después de un proceso de información pública", explica el edil.