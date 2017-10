¿Qué hacer en Avilés?

Visita gastronómica. La Federación Internacional de Cofradías Enogastronómicas (FECOGA), de visita en la comarca desde ayer, acudirán hoy al Museo de Anclas de Castrillón a las 10.45 horas y, después, a una recepción formal en el Ayuntamiento de Illas a las 12.30 horas. Antes de su partida los gastrónomos degustarán un menú típico en La Tenada, a las 13.00 horas.

Oktoberfest. El festival cervecero ocupará el pabellón de La Magdalena hasta este domingo. El horario de apertura es de 19.00 a 2.30 horas, excepto el domingo, que será de 18.00 a 00.00 horas.

"Por tu salud, camina". El programa "Por tu salud, camina", destinado a mayores de 60 años, tendrá hoy una sesión a las 10.00 horas, con salidas del Quirinal, Los Canapés y El Foco. Son los lunes, miércoles y viernes hasta el 29 de noviembre.

Pablo Valdés presenta disco. El cantautor asturiano Pablo Valdés tocará esta noche a las 23.00 horas en Le Mystic para presentar su nuevo disco "Canciones Salvavidas". Entrada libre.

"Santos Barones" en Le Garage. El grupo "Santos Barones" toca esta noche en Le Garage, a las 23.30 horas. El grupo versionará clásicos del rock de los años 70 y 80.

Teatro de estreno. La obra que dirige Raúl Tejón "Tres hermanas", adaptación de un clásico de Antón Chéjov, celebra hoy su estreno absoluto a las 20.15 horas en el teatro Palacio Valdés.

Teatro familiar. El teatro de Los Canapés, en Versalles, acoge hoy una nueva sesión de su ciclo de teatro familiar. Hoy, la obra será "¿De qué color es el sol?" de Kamante Teatro. La actividad comenzará a las 18.00 horas.

Ponencia sobre fauna. El Aula Pensamiento Científico del cenetro de Servicios Universitarios acoge hoy, a las 18.00 y las 19.00 horas, dos ponencias sobre fauna portuaria a cargo de Andrés Arias y Eduardo Dopico. Entrada libre.

Concurso de monólogos. La discoteca Discovery de Sabugo celebra hoy un concurso de monólogos con Santi y Lalo a partir de las 22.30 horas. La entrada costará 3 euros.

Amanda Coogan. "I will sing you a song from around the town" es una exposición individual retrospectiva de la artista irlandesa Amanda Coogan que se puede ver en la cúpula del Niemeyer hasta el próximo 5 de noviembre. De miércoles a domingo 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.

Exposición del Camino de Santiago. El Museo de Historia Urbana de Avilés alberga una exposición informativa sobre el Camino de Santiago, enmarcada dentro de las jornadas "La ruta de las estrellas" que se celebró esta semana. Con entrada libre, la muestra estará disponible de martes a jueves hasta el próximo 10 de diciembre.

Visitas guiadas. El Museo de la Historia Urbana de Avilés ofrece de martes a viernes, a las 11.30 horas, visitas guiadas y gratuitas al centro. En el recorrido, que dura alrededor de 75 minutos, se hace un repaso a la historia de la villa, desde sus orígenes medievales y hasta los tiempos de industria del último siglo. La inscripción puede tramitarse enviando un correo a museodeaviles@ayto-aviles.es.

Exposición fotográfica sobre refugiados. El centro Niemeyer acoge hasta el próximo 7 de enero la exposición "Mare Nostrum", una muestra fotográfica sobre los inmigrantes que se enfrentan a los peligros del mar Mediterráneo para alcanzar las costas se Europa. Las 50 instantáneas pertenecen a MeMo Collective, una cooperativa formada por los fotógrafos como Manu Brabo, José Colón, Guillem Valle, Diego Ibarra y Fabio Bucciarelli. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición en La Carriona. El centro de interpretación del cementerio de La Carriona acoge hasta finales de mes la exposición "El No-Lugar", una muestra fotográfica de los artistas Ana Blanco y Javier Olmedo. El horario del centro es, los lunes y miércoles, de 11.30 a 13.00 horas, y los martes, jueves y viernes, de 11.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.