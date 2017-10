Los vecinos de la cuesta de Los Campos, preocupados por la inseguridad

El intento de robo de un coche aparcado en la calle Abedul en la madrugada del miércoles ha sido un altercado más de los que han puesto a los vecinos de la cuesta de Los Campos en alerta. "Es raro que en cada semana no tengamos algo, o rompen cristales de coches, o intentan robarlos, o entran a un bar. Yo me vine aquí porque pensé que era un sitio tranquilo, pero no es así", sentencia uno de los testigos del intento de robo.

Según explica el vecino, tres ladrones abrieron el coche de un vecino y lo pusieron en marcha. "El coche es viejo y el volante tiene un gancho para evitar los robos, así que no pudieron moverlo mucho. Lo intentaron pero solo pudieron girar un poco y se empotraron contra los coches que tenía al lado", explica. Al parecer, el dueño del bar que está en esa calle, vio a dos encapuchados y salió a ahuyentarlos, fue entonces cuando intentaron hacerse con el vehículo para huir. Lo que más sorprende a los vecinos fue la hora a la que se produjo el intento, pasada la una de la noche. "Ya ni esperan a la madrugada", lamenta el vecino.