Víctor Manuel y Ana Belén, en Avilés para ver actuar a su hija: "Nos prestó mucho"

El estreno de la obra "Tres Hermanas" en el teatro Palacio Valdés esta noche contó con dos invitados de honor. Los artistas Víctor Manuel y Ana Belén vinieron a la ciudad para ver la actuación de su hija Marina San José, una de las protagonistas de la obra de Raúl Tejón.

Al cantante asturiano le podían las ganas. "Tuve los nervios que no siento nunca cuando me voy a subir yo al escenario", aseguró. Con el corazón de un padre tampoco se cree el adecuado para lanzar críticas objetivas sobre la obra recién estrenada. "A mí me prestó mucho, pero no soy nada imparcial", bromeó. El matrimonio asegura que suelen viajar juntos a todos los estrenos de la joven actriz. Por ello, recuerdan haber estado ya en la ciudad en el estreno absoluto de "El cartero de Neruda", obra debut para San José.