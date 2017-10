Revuelo en las redes por la foto de un presunto ladrón de carteras

En las redes sociales de la ciudad se están compartiendo de forma masiva la fotografía de un presunto ladrón de carteras, que fue inmortalizado en un banco del parque infantil de Las Meanas. Los avilesinos piden la rápida difusión de su retrato, que circula desde esta misma tarde en varias páginas de Facebook, para evitar posibles nuevos atracos.

En algunas de las respuestas a la publicación, varios vecinos denuncian haber sido atracados en supermercados céntricos, aunque no son capaces de reconocer si el ladrón es el joven de la foto o no. El autor de la publicación, no obstante, recomienda los avilesinos difundir la fotografía del presunto ladrón para evitar más hurtos en la villa.